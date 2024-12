La Bourse de Casablanca ouvre sur une note négative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert sur une note négative mardi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,16% à 14.775,29 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,15% à 1.200,62 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, diminuait de 0,13% à 1.050,67 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se repliait de 0,02% à 1.470,47 pts.

Aux valeurs individuelles, Risma (+6,58% à 243 DH), Mutandis (+2,32% à 299,8 DH), Jet Contractors (+1,55% à 1.635 DH), BCP (+1,03% à 300 DH) et HPS (+0,91% à 555 DH) réalisaient les meilleures performances. A l’opposé, les plus fortes baisses étaient accusées par Microdata (-4,37% à 621,5 DH), Delta Holding (-3,41% à 52,06 DH), Disty Technologies (-2,59% à 246,35 DH), Disway (-2,35% à 631,5 DH) et Auto Hall (-1,37% à 64,11 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,24%.