« Allianz 7dak » : Allianz Maroc révolutionne l’assurance auto avec Soufiane Rahimi (VIDEO)

Allianz Maroc marque un tournant dans l’assurance automobile avec son nouveau service, Allianz 7dak, conçu pour simplifier la gestion des sinistres. En cas d’accident, les assurés peuvent bénéficier d’une assistance rapide, avec un expert qui arrive sur place en 30 minutes pour établir le constat amiable, évaluer les dommages et proposer une indemnisation instantanée si les conditions sont réunies.

Ce service élimine les démarches administratives lourdes et permet aux clients de reprendre la route rapidement ou de bénéficier d’un remorquage en cas de besoin.

Pour porter cette campagne, la compagnie s’est associée à Soufiane Rahimi, star du football marocain et champion olympique. À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, sa notoriété et son image de performance et de fiabilité incarnent parfaitement les valeurs d’Allianz 7dak. Ce partenariat vise à inspirer confiance et à positionner le service comme une référence dans l’assurance moderne.

La campagne s’enrichit également de la voix emblématique d’Issam Chawali, célèbre commentateur sportif, qui anime des spots radio captivants. Cette double collaboration permet de toucher un large public, mêlant passion pour le sport et innovation dans les services, tout en rendant le message accessible et mémorable.

Avec Allianz 7dak, Allianz Maroc va au-delà de l’innovation technologique. En simplifiant les démarches et en assurant une prise en charge rapide, la compagnie transforme un moment stressant en une expérience efficace et sereine, répondant ainsi aux attentes des automobilistes modernes.