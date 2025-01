Raja: deux Lions de l’Atlas participent à la collecte de dons

Soufiane Rahimi et Azeddine Ounahi ont participé à la campagne de collecte de dons lancé par un adhérent du Raja de Casablanca afin de surmonter la crise financière et lever l’interdiction de recrutement.

Selon Mohamed Younes Wassil, adhérent et initiateur de cette campagne, le joueur d’Al Ain a fait don de 25.000 dirhams, précisant que Hicham Aboucharouane et son fils, Issam Erraki, Badr Benoun, le vice-président du Raja Adil Bouga, le vice-secrétaire général Youssef Lotfi et le directeur administratif Redouane Tantaoui ont également adhéré à cette campagne.

Et d’ajouter qu’une somme de 370.000 dirhams a été collectée depuis le lancement de l’opération à laquelle 145 personnes ont participé.

Wassil a également a appelé les adhérents, les dirigeants et les supporters à participer à cette campagne afin de collecter les 15 millions de dirhams nécessaires pour lever l’interdiction de recruter lors du prochain mercato estival.

H.M.