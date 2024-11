La RAM et GOL Linhas Aéreas concluent un accord

Royal Air Maroc et GOL Linhas Aéreas, principale compagnie aérienne brésilienne, ont signé récemment un accord de partage de codes qui bénéficiera aux clients de GOL et de la compagnie nationale marocaine sur les vols internationaux entre São Paulo et Casablanca (CMN).

L’accord couvre également les liaisons à l’intérieur du Maroc, de Casablanca vers Marrakech, Agadir, Tanger, Fès, Oujda, Nador, Ouarzazate, Laâyoune, Errachidia et Dakhla. Les clients de Royal Air Maroc bénéficieront, par ailleurs, du large réseau de destinations de GOL au Brésil comme Rio de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre et d’autres. L’accord permettra à GOL de commercialiser des vols en interline vers plus de 20 destinations en Afrique couvertes par le réseau de Royal Air Maroc.

« Nous sommes heureux et fiers de contribuer, à travers cet accord stratégique, au renforcement des relations entre le Brésil et le Maroc. Le partenariat avec Royal Air Maroc représente pour nos clients une véritable ouverture vers d’autres destinations au Maroc et en Afrique. Cette collaboration leur permet ainsi de voyager au départ des principales bases aériennes de GOL et de rejoindre via Sao Paulo, Casablanca et d’autres villes majeures sur le continent africain », estime M.Celso FERRER, Président Directeur Général de GOL.

« Nous sommes ravis de nous engager dans ce nouveau partenariat avec GOL Linhas Aéreas. Cet accord constitue un pas significatif en avant pour répondre à la demande croissante sur les marchés africains et latino-américains. Cette collaboration renforce notre réseau sur ces deux marchés, offrant à nos passagers un meilleur accès aux villes animées du Brésil grâce notamment à notre ligne directe Casablanca-Sao Paulo, tout en proposant des opportunités de voyages passionnantes vers le Maroc et d’autres destinations. Ensemble, nous nous engageons à enrichir l’expérience de voyage et à renforcer les liens entre le Maroc et le Brésil grâce à une offre de destinations plus large et fluide», affirme M.Abdelhamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

La signature de l’accord de partage de codes avec Royal Air Maroc consolide la position de GOL sur le marché africain. GOL est désormais la compagnie aérienne brésilienne leader disposant du plus grand nombre de routes et de fréquences connectant les deux continents et permettant de stimuler davantage le milieu des affaires et les opportunités économiques locales.

L’accord de partage de codes permet ainsi aux deux compagnies aériennes de commercialiser de nouvelles offres et segments et d’augmenter leur réseau et leur force de vente. Pour les passagers, ce partenariat offre un ensemble d’avantages notamment un plus grand choix de tarifs, ainsi que la possibilité d’acheter un billet unique en monnaie locale (sur les itinéraires incluant les deux compagnies aériennes), en plus d’une protection garantie sur les vols de correspondance, une réservation de vol plus facile, un enregistrement simplifié ainsi que l’enregistrement des bagages de bout-en-bout pour les voyages avec correspondances.

Royal Air Maroc propose actuellement trois fréquences hebdomadaires directes reliant Sao Paulo à Casablanca, les mardis, vendredis et dimanches. Au départ de Casablanca, la compagnie aérienne propose trois fréquences pour Sao Paulo, les lundis, jeudis et samedis. Les vols sont opérés par les avions Boeing 787 Dreamliner. Par ailleurs, les clients marocains auront accès au réseau étendu des destinations de GOL au Brésil, avec 65 aéroports exploités au niveau de tout le pays.

GOL et Royal Air Maroc ajouteront progressivement de nouvelles destinations à l’accord de partage de codes, à la fois en Amérique du Sud, avec le transporteur brésilien, et en Afrique, avec le transporteur marocain. Bientôt, les clients des deux compagnies aériennes auront également la possibilité d’accumuler et d’échanger des points dans les programmes de fidélité Smiles de GOL et le programme de fidélité Safar Flyer de Royal Air Maroc.