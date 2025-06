Le Nostalgia Lovers Festival de retour à Casablanca pour sa 2ème édition

C’est désormais officiel : le Nostalgia Lovers Festival, véritable phénomène culturel, fera son grand retour du 3 au 6 juillet 2025, au cœur de l’emblématique Go Vélodrome de Casablanca. Lors d’une conférence de presse très attendue, M. Othman Benabdeljelil, porte-parole et âme du festival, a levé le voile sur une édition qui s’annonce encore plus spectaculaire, ambitieuse et immersive.

Fort du succès retentissant de sa première édition, le festival s’impose comme un rendez-vous incontournable, porté par la passion d’Othman Benabdeljelil pour la musique et la pop culture, et orchestré par Public Events, créateur d’émotions et acteur majeur de l’événementiel culturel depuis 2002. Sa mission : rassembler les générations autour d’un patrimoine musical commun, fait de tubes intemporels, de souvenirs joyeux et d’icônes inoubliables.

Véritable machine à remonter le temps, le Nostalgia Lovers Festival mêle concerts live, performances immersives, animations vintage et expériences sensorielles, dans un décor grandiose. Ce rendez-vous tant attendu promet trois nuits d’émotions fortes.

Pour clore cette édition en beauté, le festival innove avec le Brunch Nostalgia « Olé Nostalgia», le dimanche 6 juillet dès 14h au Vélodrome : un événement hybride qui transformera le lieu en une feria rétro andalouse, mêlant ambiance brunch-chic, atmosphère festive et kid-friendly, au rythme des sons latins et flamenco.

Une constellation de stars pour des nuits inoubliables

L’annonce la plus attendue concernait sans conteste la programmation musicale. Le Nostalgia Lovers Festival confirme sa montée en puissance avec une affiche prestigieuse rassemblant plus de 40 performances, portées par des icônes des années 80, 90 et 2000… Parmi les artistes à l’affiche, on retrouvera Thomas Anders de Modern Talking, Lou Bega et Montell Jordan, figures majeures de ces décennies mythiques, promettant trois jours de concerts mémorables où Les nostalgiques des tubes des années 80, 90 et 2000 seront comblés — mais les plus jeunes aussi, curieux de découvrir les trésors d’une époque où l’on dansait avec le cœur.

Public Events : l’art des événements marquants au service de la nostalgie

Derrière la magie du Nostalgia Lovers Festival, on retrouve l’expertise et la passion de Public Events, l’agence productrice reconnue pour sa capacité à « Innover, créer, émouvoir : l’art des événements marquants depuis 2002 ». Leur savoir-faire en matière de production événementielle d’envergure est la garantie d’une organisation impeccable et d’une expérience festivalière hors pair.

Le Go Vélodrome : un écrin historique pour une ambiance unique

Le choix du Go Vélodrome pour accueillir à nouveau le festival n’est pas anodin. Cet espace iconique, à ciel ouvert et chargé d’histoire, offre un cadre unique qui se prête magnifiquement à l’atmosphère festive et intergénérationnelle du Nostalgia Lovers. Avec plus de 15 000 m² d’espace scénographiés et une scène principale de plus de 40 mètres de largeur, le site avec sa centralité urbaine et son aura historique, se transformera en un véritable temple de la pop culture, prêt à accueillir plus de 25 000 festivaliers sur les trois jours.

Expériences immersives : plus qu’un festival, un voyage dans le temps !

Au-delà de la musique, le Nostalgia Lovers Festival est une véritable plongée au cœur des décennies cultes : – Bornes arcade et flippers pour retrouver les sensations des salles de jeux d’antan. – Twister géant pour des défis ludiques et intergénérationnels. – Photobooths néon et cabines télé vintage avec messages audio pour immortaliser vos souvenirs. – Studio MTV reconstitué pour se glisser dans la peau des stars de l’époque. – Concours de looks rétro pour célébrer la mode iconique de ces années. – Food trucks vintage proposant une offre culinaire variée et thématique.

Le Nostalgia Lovers Festival 2025 s’annonce comme une célébration grandiose, un pont entre les époques et une machine à créer des souvenirs impérissables. Le compte à rebours est lancé !