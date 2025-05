Boeing et RAM réalisent le rêve d’une jeune fille d’Imilchil (VIDEO)

Lamya Ouakka rêve depuis longtemps de s’élancer dans le ciel en tant que pilote. L’aspiration de cette jeune fille de 15 ans, originaire du village de Tamzazerte à Imilchil, au Maroc, a pris un tournant décisif lorsqu’elle a récemment embarqué à bord d’un Boeing 787 Dreamliner pour son tout premier vol. Voyageant de la vibrante ville de Casablanca jusqu’aux rues enchanteresses d’Istanbul, en Turquie, le cœur de Lamya a débordé d’excitation alors qu’elle entamait ce voyage qui allait changer sa vie.

Depuis l’âge de sept ans, lorsqu’elle a aperçu pour la première fois un avion survoler son village dans les montagnes de l’Atlas, Lamya s’est imaginé un avenir rempli d’aventures et d’exploration. Boeing et Royal Air Maroc ont décidé de transformer son rêve en réalité, lui permettant de vivre l’émotion unique du vol.

Lamya raconte avec vivacité son expérience à bord du 787 Dreamliner de Royal Air Maroc, notamment le moment inspirant où elle a rencontré les deux femmes pilotes. Dans une conversation à cœur ouvert, elle a partagé ses aspirations et demandé des conseils, obtenant ainsi des perspectives inestimables sur le monde de l’aviation.

Lamya fait partie des plus d’un milliard de passagers ayant volé à bord d’un 787 Dreamliner depuis sa mise en service en 2011. Fruit de décennies d’innovation, cette famille d’avions long-courriers transporte en moyenne 480 000 passagers chaque jour vers plus de 85 pays.

Depuis son entrée en service, la famille 787, économe en carburant, a permis aux compagnies aériennes d’ouvrir plus de 425 nouvelles routes directes inédites. À bord du 787, Lamya a profité de la vue offerte par les hublots du 787, les plus grands à ce jour dans le domaine de l’aviation et a ressenti un plus grand confort grâce à un air plus humide, une cabine pressurisée à une altitude inférieure, un éclairage LED apaisant et une technologie qui détecte et compense les turbulences pour un vol plus confortable.

L’histoire de Lamya nous rappelle la valeur de l’aviation. Son vol n’était pas seulement un voyage, c’était une étape clé vers la réalisation de ses rêves, un moment qui l’inspirera à jamais à viser les cieux.