Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse jeudi, son indice phare, le MASI, se repliant de 0,79% à 14.868,14 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises les mieux notées en matière de critères ESG, ont cédé, respectivement, 0,91% à 1.207,59 pts et 0,86% à 1.062,43 pts.

S.L.