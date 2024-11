IFC investit massivement pour l’avenir de l’Afrique

L’International Finance Corporation (IFC) a réalisé des investissements records pour l’exercice 24, en injectant 14,2 milliards de dollars dans divers secteurs essentiels en Afrique.

Ce soutien sans précédent s’est concentré sur des pays fragiles et à faible revenu, visant à stimuler l’emploi, développer le secteur privé et promouvoir des solutions durables, en particulier dans les domaines des énergies propres, de l’agriculture, de la connectivité numérique et du commerce.

Entre juillet 2023 et juin 2024, 45 pays africains ont bénéficié de ces financements, dont 30 États en situation de fragilité. IFC a mobilisé 8,5 milliards de dollars pour des financements à court et long terme et 5,7 milliards supplémentaires auprès de partenaires, répondant aux besoins cruciaux de développement dans des marchés où l’investissement reste difficile. Les projets soutenus incluent des initiatives pour l’atténuation du changement climatique, la promotion des petites entreprises, et la connectivité digitale, avec 1,9 milliard de dollars investis dans des énergies renouvelables et la construction écologique.

IFC a soutenu 130 projets cette année, notamment un prêt durable pour la modernisation des aéroports de Cabo Verde, un investissement de 200 millions de dollars pour l’agriculture durable et l’écoconstruction en Afrique du Nord, et une prise de participation dans ANKA, une plateforme dédiée aux entreprises artisanales féminines, visant à dynamiser le commerce électronique et l’artisanat sur le continent. Un partenariat avec le ministère de la Santé de la Côte d’Ivoire permettra par ailleurs d’améliorer les services de santé publique dans 14 hôpitaux grâce à des partenariats public-privé.

Les investissements d’IFC témoignent d’une volonté de favoriser la résilience économique, en se concentrant sur les marchés les plus vulnérables. Sérgio Pimenta, vice-président d’IFC pour l’Afrique, a affirmé : « nos engagements records et notre présence sur le continent démontrent notre détermination à appuyer le secteur privé dans le développement durable, en ciblant les pays où les besoins sont les plus grands ». IFC a également renforcé son action en faveur de l’égalité de genre en s’associant au programme « 10,000 Women » de Goldman Sachs, une initiative qui soutient les femmes entrepreneures en Afrique francophone.

En plus de ses financements, IFC a consacré 455 millions de dollars à des services-conseil visant à améliorer le climat d’investissement, réduire les inégalités de genre, et renforcer la gouvernance environnementale et sociale des entreprises africaines. En aidant les marchés à surmonter les premiers défis, IFC contribue ainsi de manière proactive à l’émergence d’un secteur privé robuste et durable en Afrique.