ONMT-United Airlines : inauguration de la ligne directe New York-Marrakech

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit la mise en oeuvre de son plan d’action « Light in action » avec une action de taille : « le vol inaugural de la ligne directe New York-Marrakech », qui vient d’atterrir, vendredi matin sur le tarmac de l’aéroport Marrakech-Menara.

Opérée par la compagnie aérienne United Airlines, cette ligne aérienne représente la première liaison point-à-point d’une compagnie américaine vers le Maroc et l’Afrique du Nord et intervient à la suite à la signature en mars 2024 d’un accord inédit et historique entre l’ONMT et United Airlines.

Pour célébrer le vol inaugural de cette nouvelle ligne, une importante délégation de United Airlines, conduite par Patrick Quayle, vice-Président Senior du Réseau Mondial et des Alliances de la compagnie, a fait le déplacement. Elle a été accueillie à l’aéroport de Marrakech-Menara par une délégation marocaine de haut niveau, composée des équipes de l’ONMT et d’opérateurs et de professionnels du tourisme, avec à leur tête le président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), Hamid Bentahar.

En plus de la délégation de United Airlines, le vol comptait 35 conseillers en voyages des deux plus grands groupes américains spécialisés dans le tourisme du luxe, à savoir Signature Travel Network et Virtuoso, qui totalisent plus de 32.000 agents de voyage. L’ONMT avait signé des accords de partenariat stratégiques avec ces deux grands réseaux en juin 2023 pour renforcer la destination Maroc auprès du marché américain. Ces prescripteurs de voyage découvriront ainsi la destination Marrakech mais aussi Casablanca, Rabat, Essaouira et Agafay.

La ligne historique New York-Marrakech est opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi), en Boeing 767-300 de 167 sièges configurés avec les cabines primées de United Airlines : Polaris, Premium Plus business et Premium Economy. En lançant cette nouvelle ligne directe en partenariat avec United Airlines, l’ONMT conforte sa stratégie sur le marché américain, avec l’objectif affiché d’atteindre à terme un million de touristes américains qui visitent le Maroc chaque année.