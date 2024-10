Garantie et financement des entreprises : la production de Tamwilcom attendue à 36 MMDH en 2024

La production de la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise (SNGFE), qui porte le nom de marque « Tamwilcom », se situerait à 36 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, ressort-il du rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Cette production devrait progresser à plus de 37,8 MMDH en 2025, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances.

Et de rappeler que l’activité globale de la SNGFE a connu, en 2023, la mobilisation d’un volume de crédits de 54,14 MMDH pour un engagement de plus de 35,1 MMDH au titre de 86.790 opérations, en faveur des entreprises et des particuliers.

Au détail, les engagements au titre de l’activité « entreprises » ont atteint 32,8 MMDH, permettant la mobilisation d’un volume de crédits de 50,2 MMDH pour financer plus de 68.420 opérations. Pour sa part, le programme Intelaka, lancé en février 2020 suite aux Hautes Orientations Royales pour faciliter l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, auto-entrepreneurs et TPE (très petites entreprises), a permis l’octroi de plus de 2.670 crédits pour un volume de 1 MMDH en 2023.

L’activité de crédit par décaissement, visant à appuyer des programmes d’investissement pour l’économie verte et la rénovation hôtelière, a, quant à elle, enregistré un volume d’engagements de 254,6 MDH pour 10.043 opérations durant l’année écoulée. Le rapport fait également état de la garantie de 7 crédits pour près de 10 MMDH dans le cadre du programme de garantie en faveur des EEP (FGEEP).

Concernant le Fonds Innov Invest (FII), destiné à soutenir les projets innovants, il a réalisé 11 opérations d’investissement en 2023, totalisant près de 96 millions de dirhams (MDH).

En outre, ce fonds a consacré 242,5 MDH pour structurer trois fonds d’amorçage et de capital risque, mobilisant près de 700 MDH. S’agissant de l’activité de garantie en faveur des particuliers, elle a profité à 17.983 bénéficiaires, avec des crédits mobilisés de plus de 3,3 MMDH et des engagements d’environ 2 MMDH. Les produits FOGARIM et FOGALOGE ont joué un rôle clé dans cette activité.

Parallèlement, le rapport précise que la fenêtre participative « DAAMA TAMWIL » a enregistré une croissance de 72% en 2023, avec des engagements de 340 MDH