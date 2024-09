LG, Razer et MediaTek lancent la toute première manette Bluetooth à latence ultra-faible

LG Electronics (LG) s’est associée à Razer et MediaTek pour présenter la toute première manette Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL) au monde lors du sommet LG webOS 2024, le 27 septembre. Cette technologie révolutionnaire a été mise en avant à travers un téléviseur intelligent LG webOS et la manette de jeu Bluetooth de Razer, démontrant un temps de latence de 1 ms, véritable changement dans le domaine du jeu.

Le sommet webOS, qui a accueilli 300 représentants de 140 entreprises partenaires – y compris des développeurs, producteurs et fournisseurs de contenu – venus de 24 pays, a permis à LG de partager sa vision stratégique et ses initiatives futures pour l’expansion de son écosystème webOS basé sur l’IA et de ses activités liées aux plateformes.

Razer, une marque mondiale de premier plan dans le domaine du lifestyle pour les gamers, a développé la première manette de jeu dotée de la technologie BT ULL. Pour mettre en avant ses performances améliorées, LG et Razer ont comparé une manette de jeu Bluetooth compatible BT ULL à une manette standard lors de l’événement. La démonstration a mis en lumière la réactivité supérieure, la réduction du temps de latence et la précision des contrôles de la technologie BT ULL sur divers jeux en cloud, notamment les FPS, les jeux de combat et de course.

La dernière technologie BT ULL offre une performance de cloud gaming parfaite, répondant aux besoins des joueurs compétitifs qui exigent des temps de réponse ultra-rapides pour exceller dans leurs jeux.

Une première dans l’industrie, LG prévoit de lancer prochainement un programme de certification pour les manettes de jeu tierces afin de garantir que les manettes prenant en charge la BT ULL fonctionnent parfaitement avec les téléviseurs intelligents LG webOS. Razer sera la première entreprise à obtenir la certification de LG.

Par ailleurs, LG et MediaTek, une société mondiale de semi-conducteurs sans usine, développent conjointement la technologie BT ULL afin de l’intégrer dans le chipset Wi-Fi « MT7921 » de MediaTek. Ce chipset comprendra également la technologie Wi-Fi 6 efficace et fiable de la série Filogic de MediaTek.

Ces efforts collaboratifs visent à permettre aux propriétaires de téléviseurs intelligents LG webOS de se plonger immédiatement dans des jeux en cloud multijoueurs en ligne, avec des temps de réponse améliorés, offrant des niveaux de réalisme sans précédent pendant les parties.

Les derniers téléviseurs premium OLED et QNED de LG, supportant des taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus, seront lancés en 2025 avec la technologie BT ULL.

« LG s’engage à introduire constamment des fonctionnalités plus avancées conçues pour immerger les joueurs dans leurs titres préférés et à différencier ses expériences de jeu », a déclaré Baik Seon-pill, responsable de la division de planification des produits de LG Home Entertainment. « Au fur et à mesure que la plateforme LG webOS évolue, ses fonctionnalités feront de cette plateforme la solution ultime pour tous types de joueurs. »