Région de l’Oriental: Air Arabia insuffle un nouvel élan aux liaisons aériennes

L’entrée en lice d’Air Arabia sur les aéroports d’Oujda-Angad et de Nador-El Aroui insuffle un nouvel élan aux liaisons aériennes de la région de l’Oriental. Avec un total de 5 rotations hebdomadaires, réparties sur deux nouvelles lignes, cette opération promet de dynamiser les échanges économiques et touristiques entre ce territoire et la capitale du Royaume.

La région de l’Oriental vient de franchir une étape majeure dans le renforcement de sa connectivité aérienne, grâce à la mobilisation concertée des instances régionales. Suite à une longue période d’anticipation, un accord novateur a été conclu avec la compagnie Air Arabia, pour assurer des liaisons régulières entre les aéroports d’Oujda et de Nador, et la capitale Rabat.

Cette avancée stratégique s’inscrit dans une vision globale portée conjointement par les acteurs régionaux et les institutions nationales. L’objectif est double : d’une part, stimuler le trafic aérien, tant pour les passagers que pour le fret, et d’autre part, positionner l’Oriental comme une destination touristique prisée et un pôle de

développement multisectoriel.

Selon une source officielle, ces nouvelles liaisons aériennes seront assurées par des aéronefs pouvant accueillir jusqu’à 174 passagers, avec un tarif promotionnel de 350 dirhams. La desserte Oujda-Rabat prévoit trois rotations hebdomadaires, adaptées aux saisons. Du 27 octobre au 28 mars, période hivernale, les vols seront programmés les mardi, jeudi et dimanche, alternant trois départs depuis Oujda-Angad et trois depuis Rabat-Salé.

La saison estivale, s’étendant du 28 mars au 27 octobre, maintiendra cette cadence de six vols par semaine, avec un léger ajustement des jours de vol aux mercredi, jeudi et dimanche. Quant à l’axe Nador-Rabat, il bénéficiera d’une desserte constante tout au long de l’année, avec deux rotations hebdomadaires, les

mercredi et dimanche.

Au total, cette nouvelle convention permettra d’atteindre environ 520 vols pour les deux liaisons, témoignant ainsi de la volonté d’harmoniser le progrès à l’échelle nationale, en veillant à ce que l’Oriental bénéficie pleinement des opportunités de croissance et d’épanouissement offertes à toutes les régions du Royaume.

L’initiative sera mise en œuvre dès son entérinement lors de la session ordinaire du mois d’octobre du Conseil régional. Elle s’inscrit dans un vaste programme d’initiatives structurantes visant à propulser l’Oriental dans l’élan de développement qui anime l’ensemble du territoire marocain, en parfaite adéquation avec les Hautes Orientations Royales.

Pour rappel, l’infrastructure aéroportuaire de l’Oriental, forte de trois aéroports dont deux à vocation internationale, s’impose progressivement comme un levier majeur pour attirer les visiteurs et dynamiser le développement économique de la Région.

Selon de récents chiffres de la Direction des Études et des Prévisions Financières du ministère de l’Économie et des Finances, les sept premiers mois de 2024 ont enregistré une hausse significative du trafic passagers dans les aéroports de Nador (+3,9%) et d’Oujda (+10,5%), comparés à la même période un an plus tôt. Un indicateur

probant du rayonnement croissant de cette infrastructure stratégique.

