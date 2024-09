AUSIM: l’innovation et la durabilité au cœur de la 7ème édition des Assises (VIDEO)

L’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc (AUSIM) vient de dévoiler, dans le cadre d’une conférence de presse tenue le 24 septembre à Casablanca, l’ambitieux programme de la prochaine édition des Assises de l’AUSIM. Organisé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, cet événement phare se déroulera du 23 au 25 octobre 2024 à Marrakech. L’édition de cette année s’annonce exceptionnelle avec l’introduction des Master Class, une grande nouveauté visant à renforcer les compétences digitales des participants.

Les Assises de l’AUSIM 2024 se dérouleront autour du thème suivant : « Le pouvoir du digital : Ensemble vers un monde durable et résilient ». Cet événement incontournable rassemblera des experts du numérique, des décideurs et des innovateurs pour explorer les dernières tendances technologiques et leur impact sur le développement durable. Les participants auront l’occasion d’assister à des conférences interactives et des moments de networking privilégiés, où les idées et les expériences seront partagées pour nourrir la réflexion autour des enjeux actuels du digital. A noter que les Assises de l’AUSIM 2024 seront marquées par les interventions d’éminents panels de speakers internationaux autour de plusieurs sujets phares parmi lesquels la confidentialité des données, l’avenir du travail à l’épreuve des nouvelles technologies, la migration vers le cloud, l’inclusion financière grâce à la technologie digitale, l’optimisation des investissements IT et digitaux, les smart cities ou encore les Digital Twins… Parmi les intervenants de renom, on retrouvera Tarik HAMMADOU, Senior Manager NVIDIA, ou encore Nicolas SADIRAC, co-founder de 01Edu et 01Talent…

Les Master Class qui seront organisés dans le cadre de l’édition 2024 des assises reposeront sur un programme de formations certifiantes animé par des experts du domaine. Ces sessions, alliant théorie et pratique, permettront aux participants d’acquérir des compétences directement applicables à leurs projets professionnels.

« Les Assises de l’AUSIM sont bien plus qu’un simple rassemblement, c’est un lieu où les idées, les innovations et les visions convergent pour façonner le futur du digital au Maroc et à l’international. Cette année, avec l’introduction des Master Class, nous franchissons une étape supplémentaire en offrant aux participants une opportunité unique d’enrichir leur parcours professionnel avec des compétences certifiées, dans des domaines qui sont au cœur des transformations digitales actuelles. Nous croyons fermement que le digital, bien utilisé, est un puissant levier pour construire un avenir durable et résilient. » a déclaré Hicham Chiguer, Président de l’AUSIM.

En parallèle, l’événement mettra également en avant un plateau TV dédié aux débats autour des thématiques et des dernières avancées en Intelligence Artificielle, les défis de la cybersécurité et l’impact des technologies émergentes. Cette plateforme dynamique réunira des experts, des décideurs et des acteurs clés pour explorer les enjeux cruciaux du numérique et de l’innovation.

À travers des émissions interactives, AUSIM TV encouragera un dialogue ouvert et constructif, permettant au public de s’impliquer dans les discussions qui façonneront l’avenir de notre secteur.

Les inscriptions aux Assises de l’AUSIM, sont ouvertes sur le site : www.assisesausim.ma