Cap Hospitality: Attijariwafa bank tient une rencontre avec les opérateurs hôteliers

Le groupe Attijariwafa bank a organisé une rencontre destinée aux opérateurs hôteliers, en présence d’un parterre important de décideurs, d’institutions et d’acteurs actifs dans le secteur, autour du mécanisme « Cap Hospitality », comme nouvel instrument pour réinventer l’excellence hôtelière.

Cet événement a connu la présence de nombreuses personnalités du secteur, parmi lesquelles Fatim-Zahra AMMOR, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Mohamed BENCHAABOUN, Directeur Général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Hamid BENTAHAR, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, et Monsieur Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique.

Cette rencontre, axée sur le thème du dispositif « Cap Hospitality », avait pour objectif de présenter cette initiative clé visant à renforcer le secteur touristique marocain et à le préparer à proposer une offre de classe mondiale, en perspective des événements majeurs que le Royaume du Maroc accueillera dans les années à venir.

Le groupe Attijariwafa bank a réaffirmé son engagement en tant qu’acteur mobilisé dans la modernisation du parc hôtelier national, à travers un accompagnement spécifique aux différents opérateurs. Ce programme a été lancé par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie Sociale et Solidaire, en partenariat avec le Ministère Délégué en Charge du Budget, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement et la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT).

À propos de Cap Hospitality, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire déclare : « Cap Hospitality est une réponse stratégique du gouvernement pour tirer pleinement parti des opportunités qui se dessinent à l’horizon, et préparer notre industrie touristique aux défis futurs. J’appelle donc tous les acteurs du secteur hôtelier à saisir cette opportunité exceptionnelle pour nous préparer à accueillir le monde avec l’hospitalité qui fait la renommée de notre pays. »

Couvrant la période 2024-2025, Cap Hospitality prévoit l’octroi de crédits allant de 3 à 100 millions de dirhams pour les hôteliers, avec une maturité de 12 ans incluant 2 ans de différé. Aussi, à travers un mécanisme de soutien innovant, l’État rembourse les intérêts relatifs au crédit d’investissement ayant servi à financer les travaux de rénovation, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle pour la rénovation et l’amélioration des infrastructures.

Attijariwafa bank a présenté, lors de cette rencontre, son dispositif spécifique avec une équipe d’experts accompagnant les clients dans toutes les étapes de financement de leur investissement avec un parcours dédié et accéléré.

Pour rappel, « Cap Hospitality » avait été officiellement lancée à Rabat le 26 juin 2024, en présence de nombreux hauts responsables, marquant ainsi un tournant dans la réinvention du secteur hôtelier au Maroc. Pour rappel, les hôteliers souhaitant bénéficier de ce mécanisme peuvent soumettre leur demande d’éligibilité via la plateforme digitale dédiée https://smit.gov.ma/.

