Maroc Telecom: ce qu’il faut retenir des résultats consolidés du S1-2025

À l’issue du premier semestre 2025, le Groupe Maroc Telecom affiche des résultats résilients dans un environnement toujours marqué par des défis réglementaires et une concurrence accrue, avec des perspectives de croissance prometteuses.

Au Maroc, le partenariat stratégique avec Inwi s’est concrétisé par la création de deux joint-ventures, visant à accélérer le déploiement du réseau FTTH et des infrastructures 5G à l’échelle nationale. Le lancement imminent de la 5G ouvrira la voie à une nouvelle génération de services à forte valeur ajoutée, susceptibles de stimuler de manière significative l’activité.

A l’international, la contribution des filiales Moov Africa aux performances du Groupe ne cesse de se renforcer, portée par des programmes d’investissement orientés vers le Très Haut Débit Mobile et Fixe et le Mobile Money, et l’amélioration de l’expérience clients.

Une nouvelle dynamique de transformation est engagée, tant au Maroc qu’à l’international, en vue de renforcer la création de valeur. Elle s’appuie sur une gouvernance unifiée, apportant davantage d’agilité au Groupe, sur des partenariats structurants favorisant le développement de services innovants, ainsi que sur une restructuration financière qui améliore la visibilité et optimise les charges.

S’appuyant sur des fondamentaux solides, le Groupe Maroc Telecom réaffirme sa volonté d’investir durablement pour offrir à ses clients les réseaux les plus performants et les services les mieux adaptés à leurs besoins.

Résultats consolidés ajustés* du Groupe :

(IFRS en millions MAD) T2 2024 T2 2025 Variation Variation à change constant (1) 6M 2024 6M 2025 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d’affaires 9 194 9 157 -0,4% 1,7% 18 260 18 041 -1,2% 0,9% EBITDA ajusté 4 823 4 691 -2,7% -2,4% 9 478 9 082 -4,2% -2,5% Marge (%) 52,5% 51,2% -1,2 pt -2,2 pt 51,9% 50,3% -1,6 pt -1,7 pt EBITA ajusté 3 052 3 251 6,5% 8,1% 5 935 5 961 0,4% 2,0% Marge (%) 33,2% 35,5% 2,3 pt 2,1 pt 32,5% 33,0% 0,5 pt 0,3 pt Résultat Net ajusté Part du Groupe 1 415 1 520 7,4% 8,4% 2 943 2 959 0,5% 1,6% Marge (%) 15,4% 16,6% 1,2 pt 1,0 pt 16,1% 16,4% 0,3 pt 0,1 pt CAPEX(2) 1 953 2 050 5,0% 6,9% 3 232 3 184 -1,5% 0,5% Dont fréquences et licences 22 121 22 359 CAPEX (hors fréquences et licences)/CA 21,0% 21,1% 0,1 pt 0,0 pt 17,6% 15,7% -1,9 pt -2,0 pt CFFO ajusté 2 001 2 558 27,9% 30,8% 4 839 5 067 4,7% 6,7% Dette Nette 14 383 17 624 22,5% 23,2% 14 383 17 624 22,5% 23,2% Dette Nette/EBITDA(3) 0,7x 0,9x 0,7x 0,9x

► Parc

La base clients du Groupe dépasse les 80 millions à fin juin 2025, en hausse de 2,3% sur un an, tirée par la hausse des parcs dans les filiales (+3,7%).

► Chiffre d’affaires

À fin juin 2025, le Groupe Maroc Telecom enregistre un chiffre d’affaires consolidé(4) de 18 041 millions de dirhams, en hausse de 0,9%(1). La baisse des activités Mobile au Maroc est compensée par la bonne dynamique de croissance des activités des filiales Moov Africa et de la Data Fixe au Maroc.

Sur le seul deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaire consolidé progresse de 1,7%(1) grâce principalement à la performance des filiales sur la même période (+6,5%(1)).

► Résultat opérationnel avant amortissements

Au premier semestre 2025, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc Telecom atteint 9 082 millions de dirhams, en retrait de 2,5%(1). La baisse de l’EBITDA au Maroc est partiellement compensée par la croissance de l’EBITDA dans les filiales Moov Africa. La marge d’EBITDA se maintient au niveau élevé de 50,3%.

► Résultat opérationnel

Au terme des six premiers mois de 2025, le résultat opérationnel (EBITA)(5) s’élève à 7 827 millions de dirhams, et l’EBITA ajusté du Groupe Maroc Telecom atteint 5 961 millions de dirhams, en amélioration de 2,0%(1). La marge d’EBITA ajusté s’établit à 33,0%, en hausse de 0,3 pt(1).

► Résultat Net Part du Groupe

À fin juin 2025, le Résultat Net Part du Groupe s’élève à 4 117 millions de dirhams, enregistrant les rétrocessions reçues dans le cadre des accords mettant fin aux litiges sur le dégroupage. Le Résultat Net ajusté Part du Groupe ressort à 2 959 millions de dirhams, en hausse de 1,6%(1) sur un an.

► Investissements

Les investissements(2) hors fréquences et licences représentent 15,7% des revenus du Groupe à fin juin 2025. Ce ratio est appelé à atteindre environ 25% des revenus à fin 2025, en lien avec le déploiement de la 5G.

► Cash Flow

Au premier semestre 2025, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) totalisent 4 433 millions de dirhams, et les CFFO ajustés s’établissent à 5 067 millions de dirhams, en hausse de 6,7%(1).

À fin juin 2025, la dette nette(7) consolidée du Groupe s’établit à 17 624 millions de dirhams et reste au niveau maitrisé de 0,9 fois l’EBITDA annualisé(3).

► Faits marquants

Changement de mode de gouvernance

Le Conseil d’Administration de Maroc Telecom, réuni en date du 19 juin 2025, a noté la transformation du mode de gouvernance du Groupe acté par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 juin 2025, avec le passage d’un modèle dualiste (Conseil de Surveillance / Directoire) à une gouvernance unifiée par Conseil d’Administration, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Emission obligataire de 3 milliards de dirhams

Cette opération, une première dans l’histoire du Groupe, a été réalisée sous forme de placement privé auprès d’institutionnels, et a rencontré un large succès.

Elle se caractérise par une maturité de deux ans avec un remboursement in fine, au taux fixe de 2,37 % incluant une prime de risque de 20 points de base.

Cet emprunt permettra notamment de refinancer une partie de l’endettement existant, et ainsi de générer des économies de charges financières significatives.

Cette levée de fonds s’inscrit dans une dynamique de relance et de consolidation de l’activité du Groupe, notamment pour investir dans des axes stratégiques tels que le déploiement de la 5G, le développement de la fibre optique, l’amélioration de l’expérience client, ainsi que la création de solutions innovantes pour les entreprises.

Lancement de la 4G au Niger et en République Centrafricaine

► Partenariats stratégiques

Maroc Telecom et Inwi annoncent la constitution de Uni Fiber et Uni Tower

Cette initiative fait suite à l’accord conclu entre les deux opérateurs en mars 2025, pour la création de deux joint-ventures, en vue d’accélérer le déploiement de la fibre optique jusqu’aux abonnés (FTTH) et des réseaux 5G sur le territoire du Royaume.

UniFiber déploiera les infrastructures passives nécessaires à la fourniture de services FTTH, avec un objectif d’un million de prises dans 2 ans et de 3 millions de prises à horizon 5 ans.

UniTower construira de nouvelles tours ou rénovera des tours existantes, avec un objectif de 2 000 tours dans 3 ans et de 6 000 tours à horizon 10 ans.

L’investissement prévu s’élève à 4,4 milliards MAD pour la première phase de 3 ans. Les infrastructures seront accessibles à tous les opérateurs autorisés, dans le respect de la réglementation.

Maroc Telecom et IFC s’associent à travers deux emprunts à hauteur de 370 millions d’euros pour renforcer la connectivité numérique en Afrique

Maroc Telecom et IFC, la Société financière internationale, établissent un partenariat à long terme pour soutenir les filiales de Maroc Telecom au Tchad et au Mali. Dans le cadre de ce partenariat, IFC accordera deux prêts pour un montant total de 370 millions d’euros afin d’améliorer la connectivité Mobile et la qualité de l’Internet Mobile. Ce financement soutiendra le déploiement des services 4G, offrant un accès internet plus rapide et plus fiable à un plus grand nombre de personnes et d’entreprises dans ces deux pays.

Revue des activités du Groupe :

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « Filiales Moov Africa » sont détaillés dans l’annexe 1.

Maroc

(IFRS en millions MAD) T2 2024 T2 2025 Variation 6M 2024 6M 2025 Variation Chiffre d’affaires 4 798 4 652 -3,0% 9 521 9 200 -3,4% EBITDA ajusté 2 740 2 643 -3,5% 5 402 5 057 -6,4% Marge (%) 57,1% 56,8% -0,3 pt 56,7% 55,0% -1,8 pt EBITA ajusté 1 920 2 118 10,3% 3 744 3 724 -0,6% Marge (%) 40,0% 45,5% 5,5 pt 39,3% 40,5% 1,1 pt CAPEX(2) 1 027 1 080 5,2% 1 555 1 560 0,3% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX (hors fréquences et licences)/CA 21,4% 23,2% 1,8 pt 16,3% 17,0% 0,6 pt CFFO ajusté 1 035 1 130 9,1% 2 913 2 700 -7,3% Dette Nette 6 614 8 790 32,9% 6 614 8 790 32,9% Dette Nette/EBITDA(3) 0,5x 0,8x 0,6x 0,8x

Le chiffre d’affaires au Maroc affiche une baisse de 3,4% au premier semestre 2025, à 9 200 millions de dirhams. Les activités Mobile continuent de pâtir de la concurrence et d’un cadre règlementaire toujours restrictif, maintenant des écarts tarifaires entre les offres Maroc Telecom et celles des concurrents.

Le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) atteint 5 057 millions de dirhams, en baisse de 6,4% par rapport au premier semestre 2024, en lien principalement avec la baisse des revenus. Le taux de marge d’EBITDA s’établit au niveau élevé de 55,0%.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) atteint 5 724 millions de dirhams, et l’EBITA ajusté s’élève à 3 724 millions de dirhams, en retrait de 0,6% sur une année du fait de la baisse de l’EBITDA. La marge d’EBITA ajustée ressort à 40,5% en amélioration de 1,1 pt.

Au premier semestre 2025, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) atteignent 2 700 millions de dirhams.

Filiales Moov Africa

(IFRS en millions MAD) T2 2024 T2 2025 Variation Variation à change constant (1) 6M 2024 6M 2025 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d’affaires 4 694 4 806 2,4% 6,5% 9 326 9 440 1,2% 5,3% EBITDA ajusté 2 083 2 048 -1,7% 2,3% 4 076 4 025 -1,3% 2,7% Marge (%) 44,4% 42,6% -1,8 pt -1,8 pt 43,7% 42,6% -1,1 pt -1,1 pt EBITA ajusté 1 132 1 133 0,1% 4,3% 2 191 2 237 2,1% 6,2% Marge (%) 24,1% 23,6% -0,5 pt -0,5 pt 23,5% 23,7% 0,2 pt 0,2 pt CAPEX(2) 926 969 4,7% 8,8% 1 677 1 623 -3,2% 0,7% Dont fréquences et licences 22 121 22 359 CAPEX (hors fréquences et licences)/CA 19,2% 17,7% -1,6 pt -1,6 pt 17,7% 13,4% -4,4 pt -4,4 pt CFFO ajusté 966 1 429 47,9% 54,1% 1 926 2 367 22,9% 27,9% Dette Nette 7 834 10 323 31,8% 32,9% 7 834 10 323 31,8% 32,9% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 1,2x 0,9x 1,2x

À fin juin 2025, les activités du Groupe à l’International ont réalisé un chiffre d’affaires de 9 440 millions de dirhams, en hausse de 5,3%(1), grâce à la croissance de la Data Mobile, des services Mobile Money et de l’internet Fixe. Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 5,6%(1).

Au cours du premier semestre 2025, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) s’établit à 4 025 millions de dirhams, en hausse de 2,7%(1) grâce notamment à la hausse des revenus. La marge d’EBITDA s’élève à 42,6%.

Sur la même période, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s’élève à 2 237 millions de dirhams, en hausse de 6,2%(1), grâce principalement à la progression de l’EBITDA. La marge d’exploitation ajustée atteint 23,7%, en amélioration de 0,2 pt sur un an.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés ressortent en hausse de 27,9%(1), à 2 367 millions de dirhams.

Indicateurs opérationnels

Maroc

Unité 30/06/2024 30/06/2025 Variation Mobile Parc(8) (000) 19 068 18 932 -0,7% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 11 433 10 984 -3,9% Fixe Lignes Fixe (000) 1 702 1 614 -5,2% Accès Haut Débit(11) (000) 1 495 1 424 -4,7%

Filiales Moov Africa

Unité 30/06/2024 30/06/2025 Variation Mobile Parc(8) (000) 55 485 57 505 Mauritanie 2 381 2 518 5,8% Burkina Faso 11 826 12 217 3,3% Gabon 1 624 1 602 -1,4% Mali 8 545 8 431 -1,3% Côte d’Ivoire 11 191 11 961 6,9% Bénin 6 487 5 540 -14,6% Togo 2 952 3 541 20,0% Niger 3 605 4 149 15,1% Centrafrique 273 280 2,8% Tchad 6 601 7 266 10,1% Fixe Parc (000) 395 388 Mauritanie 18 9 -50,6% Burkina Faso 70 69 -1,2% Gabon 60 72 19,2% Mali 248 238 -3,9% Haut Débit Fixe Parc (11) (000) 233 322 Mauritanie 27 45 67,4% Burkina Faso 36 55 52,5% Gabon 57 70 21,5% Mali 112 111 -1,6% Côte d’Ivoire – 41 NS

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté Part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

S1 2024 S1 2025 (en millions MAD) Maroc Filiales Groupe Maroc Filiales Groupe EBITDA ajusté 5 402 4 076 9 478 5 057 4 025 9 082 EBITDA publié 5 402 4 076 9 478 5 057 4 025 9 082 EBITA ajusté 3 744 2 191 5 935 3 724 2 237 5 961 Litige Wana Corporate -6 007 -6 007 2 000 2 000 Amortissements licences -134 -134 EBITA publié -2 263 2 191 -72 5 724 2 103 7 827 Résultat Net ajusté Part du Groupe 2 943 2 959 Litige Wana Corporate -4 055 1 320 Augmentation du taux d’IS -35 -33 Charges exceptionnelles -38 Amortissements et charges financières licences -91 Résultat Net publié Part du Groupe -1 147 4 117 CFFO ajusté 2 913 1 926 4 839 2 700 2 367 5 067 Paiement de licences -22 -22 -635 -635 CFFO publié 2 913 1 904 4 817 2 700 1 733 4 433

Annexe 2 : Impact de la norme IFRS 16

À fin juin 2025, les impacts de l’application de la norme IFRS16 sur les principaux agrégats consolidés du Groupe Maroc Telecom se présentent comme suit :

S1 2024 S1 2025 (en millions MAD) Maroc Filiales Groupe Maroc Filiales Groupe EBITDA ajusté 136 153 289 138 145 283 EBITA ajusté 7 23 30 7 27 34 Résultat Net ajusté Part du Groupe -10 -9 CFFO ajusté 136 153 289 138 145 283 Dette Nette 819 836 1 656 874 723 1 597

État de la situation financière consolidée

ACTIF (en millions MAD) 31/12/2024 30/06/2025 Goodwill 8 969 9 011 Autres immobilisations incorporelles 10 295 10 238 Immobilisations corporelles 31 228 31 069 Droits d’utilisation de l’actif 1 578 1 498 Actifs financiers non courants 2 858 3 427 Impôts différés actifs 357 326 Actifs non courants 55 285 55 570 Stocks 323 337 Créances d’exploitation et autres 12 698 13 094 Actifs financiers à court terme 89 130 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 979 862 Actifs disponibles à la vente 0 0 Actifs courants 15 089 14 423 TOTAL ACTIF 70 374 69 993 PASSIF (en millions MAD) 31/12/2024 30/06/2025 Capital 5 275 5 275 Réserves consolidées 7 832 8 154 Résultats consolidés de l’exercice 1 801 4 117 Capitaux propres – part du groupe 14 908 17 545 Intérêts minoritaires 3 794 3 847 Capitaux propres 18 702 21 392 Provisions non courantes 684 695 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 5 630 7 675 Impôts différés passifs 92 427 Autres passifs non courants 0 0 Passifs non courants 6 406 8 797 Dettes d’exploitation 24 835 26 583 Passifs d’impôts exigibles 767 1408 Provisions courantes 852 975 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 18 812 10 838 Passifs courants 45 266 39 804 TOTAL PASSIF 70 374 69 993

État de résultat global

(En millions MAD) 30/06/2024 30/06/2025 Chiffre d’affaires 18 260 18 041 Achats consommés -2 443 -2 339 Charges de personnel -1 569 -1 560 Impôts et taxes -1 747 -1 923 Autres produits et charges opérationnels* -2 916 -527 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions** -9 658 -3 865 Résultat opérationnel -72 7 827 Autres produits et charges des activités ordinaires 0 0 Résultat des activités ordinaires -72 7 827 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 29 29 Coût de l’endettement financier brut -434 -551 Coût de l’endettement financier net -406 -522 Autres produits et charges financiers -56 -5 Résultat financier -461 -527 Charges d’impôt -156 -2 745 Résultat net -690 4 555 Écart de change résultant des activités à l’étranger -255 9 Autres produits et charges 1 1 Résultat global total de la période -944 4 565 Résultat net -690 4 555 Part du groupe -1 147 4 117 Intérêts minoritaires 457 438 Résultat par action 30/06/2024 30/06/2025 Résultat net – Part du groupe (en millions MAD) -1 147 4 117 Nombre d’actions au 30 juin 879 095 340 879 095 340 Résultat net par action (en MAD) -1,30 4,68 Résultat net dilué par action (en MAD) -1,30 4,68

* Au 30 juin 2025, les autres produits et charges opérationnels se sont améliorés grâce à la rétrocession d’une partie de l’indemnisation du litige avec Wana Corporate à hauteur de 2 milliards de dirhams.

** Au 30 juin 2024, les dotations nettes aux provisions et dépréciations comprennent l’impact de la provision complémentaire du litige opposant Maroc Telecom à l’opérateur Wana Corporate pour un montant de 5,9 milliards de dirhams.

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(En millions MAD) 30/06/2024 30/06/2025 Résultat opérationnel* -72 7 827 Amortissements et autres retraitements* 9 656 3 863 Marge brute d’autofinancement 9 585 11 690 Autres éléments de la variation nette du besoin du fonds de roulement -1 032 -886 Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant Impôts 8 553 10 804 Impôts payés -2 017 -748 Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation (a) 6 535 10 056 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -3 719 -3 874 Augmentation des actifs financiers -222 -623 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 1 1 Diminution des actifs financiers 7 43 Dividendes reçus de participations non consolidées 1 0 Flux nets de trésorerie affectés aux activités d’investissement (b) -3 933 -4 452 Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux actionnaires 0 0 Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires -104 -34 Opérations sur les capitaux propres (c) -104 -34 Mise en place d’emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme 430 3 179 Remboursement d’emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme 0 0 Variation des passifs financiers à court terme -2 431 -9 182 Intérêts nets payés (Cash uniquement) -457 -642 Autres éléments cash liés aux activités de financement -19 -22 Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers (d) -2 478 -6 666 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (e) = (c) + (d) -2 581 -6 700 Effet de change (f) -15 -21 Total des flux de trésorerie (a) + (b) + (e) + (f) 7 -1 117 Trésorerie et équivalent de trésorerie début de période 1 013 1 979 Trésorerie et équivalent de trésorerie fin de période 1 020 862

* Au 30 juin 2025, le résultat opérationnel inclut la rétrocession d’une partie de l’indemnisation du litige avec Wana Corporate à hauteur de 2 milliards de dirhams.

* Au 30 juin 2024, le résultat opérationnel et les dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations comprenaient l’impact de la provision complémentaire du litige opposant Maroc Telecom à l’opérateur Wana Corporate pour un montant de 5,9 milliards de dirhams.