Moroccan Consumer Day 2024 : l’IA révolutionne la relation marques-consommateurs

La cinquième édition du Moroccan Consumer Day, l’événement annuel phare organisé par le magazine Consonews, s´est tenue à Casablanca ce lundi 03 juin 2024, sous le thème « l’impact de l’Intelligence Artificielle (IA) sur la relation marques/consommateurs : quelle éthique pour quels usages ? ».

L’intelligence artificielle (IA) est aujourd’hui au centre de nombreuses innovations technologiques qui transforment radicalement divers secteurs. Dans le domaine du marketing et de la relation client, l’IA permet de personnaliser les expériences, d’optimiser les campagnes et d’automatiser les interactions, offrant ainsi aux marques des outils puissants pour mieux comprendre et servir leurs consommateurs. Toutefois, ces avancées posent également des questions éthiques cruciales quant à l’utilisation des données personnelles et à la transparence des algorithmes.

Après une introduction consacrée aux réflexions multidisciplinaires entourant l’intelligence artificielle, Moroccan Consumer Day s’est poursuivi avec deux panels majeurs :

1. Impact de l’IA sur l’expérience et la relation marques-client : Ce panel a exploré comment les marques intègrent l’IA dans leurs stratégies marketing et quel retour elles obtiennent en termes d’expérience client. Les discussions ont mis en lumière des cas concrets et des témoignages de marques ayant réussi à transformer leur relation client grâce à l’IA.

2. Implications éthiques de l’usage de l’IA : Ce deuxième panel a examiné les enjeux éthiques liés à l’utilisation de l’IA en marketing. Les intervenants ont débattu des impacts sur la protection du consommateur et ont analysé ces questions à la lumière du droit du consommateur, tout en identifiant les nouveaux défis posés par ces technologies émergentes.

L’événement a rassemblé une centaine de participants, incluant des professionnels du marketing, des spécialistes de la communication, des défenseurs des droits des consommateurs, des universitaires et d’autres experts. Tous ont contribué à des échanges riches et constructifs sur l’avenir de la relation marques/consommateurs à l’ère de l’IA.

Moroccan Consumer Awards : Honorer l’excellence et l’engagement

Cette édition a également été marquée par la remise des Moroccan Consumer Awards, des distinctions honorifiques visant à saluer les marques pour leur engagement envers les consommateurs.

Au total, sept awards ont été décernés :

• Prix du Made in Morocco :

o AIN SOLTANE, eau minérale

o ISOLBOX, dans le domaine de la construction

o ECOAIR, spécialiste de la climatisation

• Prix de la Relation Client :

o INWI, opérateur national

• Prix de la Conso Responsabilité :

o Marjane Group, dans le domaine de la distribution

• Prix de la Longévité Marque :

o Le Matin, quotidien national

o Sochepress, dans le domaine de l’édition

Ces prix récompensent les initiatives innovantes, les politiques de prix favorisant le pouvoir d’achat, les stratégies de distribution visant à rendre les produits plus accessibles, ainsi que d’autres actions bénéfiques pour les consommateurs.

En marge de cette édition et dans le cadre de la vocation de Moroccan Consumer Day à contribuer à l’éveil des consommateurs, une formation dédiée au droit du consommateur a été organisée sous la bannière de l’Institut Marocain Indépendant de la Consommation (IMIC), en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations de Consommateur (FNAC).

Le Moroccan Consumer Day 2024 a ainsi confirmé son rôle de plateforme incontournable pour débattre des enjeux actuels et futurs de la consommation, tout en honorant les marques qui se distinguent par leur engagement et leur innovation au service des consommateurs.