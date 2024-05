Moroccan Consumer Day : l’IA au cœur des débats lors de l’édition 2024

La cinquième édition du Moroccan Consumer Day, l’événement annuel organisé par le magazine Consonews, se tiendra à Casablanca le 3 juin 2024, sous le thème « l’impact de l’Intelligence Artificielle (IA) sur la relation marques/consommateurs : quelle éthique pour quels usages ? ».

Dans un contexte socio-économique en constante mutation, les progrès technologiques redéfinissent continuellement les relations entre les marques et les consommateurs. Bien qu’elle ouvre des perspectives inédites pour personnaliser les expériences client et perfectionner les stratégies marketing, l’IA apparaît comme un élément central et soulève d’importants enjeux éthiques, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données et la protection des droits des consommateurs.

Face à ces défis essentiels, la cinquième édition du Moroccan Consumer Day ambitionne de contribuer à façonner un avenir numérique plus équitable et responsable, en mettant l’accent sur l’impact éthique de l’IA sur la relation marques/consommateurs, à travers un panel diversifié d’intervenants, incluant des professionnels du marketing, des spécialistes de la communication, des défenseurs des droits des consommateurs, des universitaires et d’autres experts, qui animeront des débats captivants.

Lors de cette édition, l’événement mettra en lumière le retour des Moroccan Consumer Awards, des distinctions honorifiques visant à saluer les marques pour leur engagement envers les consommateurs. Ces prix récompenseront les initiatives innovantes, les politiques de prix favorisant le pouvoir d’achat, les stratégies de distribution visant à rendre les produits plus accessibles, ainsi que d’autres actions bénéfiques pour les consommateurs.