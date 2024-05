Tractafric Motors annonce le grand retour de Great Wall Motor au Maroc (VIDEO)

Tractafric Motors, acteur historique et leader dans la distribution automobile en Afrique, annonce le lancement officiel de la commercialisation de marque chinoise Great Wall Motor (GWM) au Maroc. La cérémonie de lancement, qui a eu lieu le 30 mai 2024 et qui a réuni des personnalités du monde des affaires et de la finance, des journalistes et des influenceurs du monde automobile, a marqué un tournant décisif pour Tractafric Motors, confirmant son engagement envers l’innovation et l’excellence.

Tractafric Motors est une filiale du groupe Optorg, qui totalise un siècle d’expérience dans la distribution spécialisée en Afrique, notamment la distribution d’équipement industriel (Tractafric Equipment) et la distribution automobile (Tractafric Motors). A fin 2023, Optorg a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 909 millions d’euros et comptait 1.814 collaborateurs.

Avec un chiffre d’affaires de 313 millions d’euros, Tractafric Motors compte 50 points de vente dans 25 pays dans la région MEA (notamment au Cameroun, Maroc, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal et Dubaï), 14 filiales en propre, et collabore avec 30 représentants indépendants pour distribuer des marques telles que BMW, Ford, Hyundai, Mercedes et Renault.

En tant que filiale du groupe Al Mada, l’un des plus grands fonds d’investissement africains connu pour ses investissements stratégiques et durables à travers l’Afrique, Tractafric Motors bénéficie de la caution d’un grand groupe avec une assise financière solide.

Tractafric Motors / Great Wall Motor : Un partenariat stratégique

Le nouvel entrant du marché automobile marocain, Great Wall Motor, est un constructeur chinois historique fondé en 1984. Spécialisé dans les SUV, les pick-up et les voitures de tourisme, il est l’un des constructeurs automobiles les plus importants de Chine, mettant la recherche et développement au cœur de sa stratégie.

En 1998, l’internationalisation du groupe l’a aidé à adopter une stratégie d’export réfléchie qui lui a permis d’être présent aujourd’hui dans plus de 170 pays, avec plus de 1.000 points de vente à travers le monde. Avec 9 centres de Recherche et Développement (R&D) dans le monde et 15 centres industriels en Chine, GWM renforce également son activité grâce aux usines de production totalement intégrées en Russie et au Brésil, en plus des unités d’assemblage dans des pays comme l’Equateur, la Malaisie, la Tunisie ou encore la Bulgarie.

L’arrivée de GWM au Maroc s’inscrit dans une tendance plus large de la montée en puissance des marques chinoises sur le marché national. Ces marques offrent une gamme de véhicules au design attractif, dotés d’équipements premium et avec des positionnements compétitifs, s’alignant parfaitement avec les exigences évolutives des consommateurs marocains.

Le nouveau partenariat stratégique entre Tractafric Motors et Great Wall Motor permettra à ce dernier de tirer profit de l’expertise éprouvée et du réseau étendu de Tractafric Motors, qui lui garantiront une introduction forte et réussie sur le marché marocain, ainsi qu’une expérience client optimale.

«Le lancement de GWM au Maroc représente un tournant décisif pour Tractafric Motors. En intégrant une marque innovante avec des modèles à la pointe de la technologie et adaptés aux besoins variés des consommateurs marocains, nous confirmons notre engagement envers l’innovation, la qualité, et la satisfaction client. GWM, avec ses technologies de pointe, son design moderne et ses motorisations hybrides et électriques, s’aligne parfaitement avec les tendances du marché et les attentes de plus en plus exigeantes du consommateur marocain», a déclaré M. Younes El Aouad, Directeur Général de Tractafric Motors.

Great Wall Motors : Une gamme riche et diversifiée

GWM propose une gamme de modèles innovants, dotés d’un design moderne, de technologies de pointe et de motorisations hybrides ou électriques, notamment le Haval Jolion et H6 HEV, l’Ora 03 Full Électrique, les Tank 300 et 500, les WEY 03 et 05 ainsi que le Pick-Up POER simple et double cabine, seul modèle de la gamme en Diesel.

Fort de son design moderne et élégant, le SUV compact Haval Jolion HEV affiche des lignes dynamiques lui confèrent une présence élégante sur la route. Doté d’un espace à bord généreux et de standards de sécurité élevés, il repose sur une motorisation hybride DHT (Dedicated Hybrid Transmission) efficiente développant 190 ch pour 320 Nm de couple.

Destiné principalement aux jeunes couples et aux femmes, Jolion est idéal pour les trajets en ville et les escapades routières. Avec son message «Live, Love, Drive» et son engagement envers l’empowerment des femmes, Haval Jolion est idéal pour les petites escapades de week-end et les activités quotidiennes urbaines.

De son côté, le Haval H6, qui joue également dans la catégorie des SUV, est conçu pour les familles. Il offre un design élégant, un espace intérieur vaste, une technologie de pointe, une robustesse fiable, le rendant parfait pour les voyages en famille et les trajets urbains. Les messages « Intelligence in Motion » et « Family Drive » illustrent bien sa mission de répondre aux besoins des sorties en famille, des longs trajets et des activités de voyage.

Premier venu de la marque Ora, Ora 03 promet une mobilité électrique de premier choix, hautement technologique et accessible. Appelée aussi Funky Cat, cette citadine remet le vintage au goût du jour. Avec son design irrésistible, sa technologie avancée et son autonomie électrique de 420 km, elle se veut le compagnon idéal d’une clientèle féminine urbaine, branchée et à la recherche d’une mobilité électrique pratique et écologique. Dédié aux trajets urbains et aux déplacements quotidiens, Ora 03 incarne des messages tels que «The Latest EV in Town» et « Future Ready », ciblant les jeunes citadins, amateurs de mode, d’art et de technologie.

Prévu sur le marché marocain en juillet prochain, le Tank 300 vise les aventuriers et amateurs de sensations fortes. Ce modèle se caractérise par un design audacieux et statutaire, un espace généreux et une technologie avancée, faisant de lui le compagnon idéal pour les aventures tout-terrain et les sports extrêmes. Avec des messages comme «See You Out There» et «Start the Adventure with New Standards», le Tank 300 est destiné aux aventures off-road et aux mordus d’adrénaline. Le Tank 500, quant à lui, est le véhicule le plus statutaire. Le Tank 500, Grandiose SUV 7 places, est aussi majestueux en zone urbaine qu’en tout-terrain. Formidablement puissant et luxueusement aménagé en plus d’être doté d’un moteur 3.0L V6 twin-turbo développant une puissance de 355 ch, Tank 500 est conçu pour aller partout dans les meilleures conditions.

Et ce n’est pas tout. Dans la continuité de ces lancements, Tractafric Motors projette également de lancer, en juillet prochain, la marque WEY sur marché marocain.

Marque haut de gamme de véhicules tout-terrain lancée par Great Wall Motor en 2017, WEY vise à offrir des SUV de luxe dotés de technologies de pointe et de design avant-gardiste. Avec son positionnement résolument haut de gamme et des ambitions à la hauteur de leurs prestations, les SUV WEY 03 et WEY 05 se distinguent par leur qualité de fabrication et le raffinement de leurs finitions. Avec des motorisations hybride-rechargeables alliant puissance et efficience, ils raviront une clientèle désireuse d’explorer un monde de luxe aux standards exclusifs. A bord, une dotation de technologies de pointe, tant sur l’aspect infotainment que sur l’agrément de conduite, offrent une expérience qui bouscule les codes et marque le quotidien.

Enfin, le POER pick-up Diesel équipé d’un moteur de 2L et 150 CV particulièrement efficace, combine ingénieusement l’aptitude et le confort d’un SUV 4×2 ou 4×4, et la capacité de chargement d’un camion léger. Disponible en simple ou en double-cabine, il dispose d’une suspension avant à double triangulation, d’un essieu arrière à ressorts à lames renforcées et d’une direction assistée électrique, et d’une boite de transmission manuelle à 6 rapports particulièrement confortable.

Tous les modèles de la gamme GWM offrent une garantie de 6 ans et affichent tous le score de 5 étoiles au test-crash ANCAP.