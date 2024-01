Opel Maroc : nouvelle année, nouveaux défis, nouveaux succès

En 2023, Opel a réalisé des résultats exceptionnels dans le Royaume, démontrant sa capacité à réussir dans un environnement concurrentiel difficile. En décembre dernier, la marque a enregistré la vente de 1.103 véhicules, soit une part de marché significative de 6,3 %, qui permet à Opel d’occuper la 4ème position sur le classement du mois, enregistrant ainsi une évolution remarquable de 148 % par rapport à l’année précédente.

Opel a réalisé une performance remarquable en 2023, établissant un record sur les six dernières années depuis son passage dans le giron du Groupe Auto-Hall.

Avec une part de marché de 4,5 % et un total des ventes estimé à plus de 7.300 unités immatriculées en 2023, Opel s’est brillamment hissée au sixième rang du Top 10 des constructeurs au Maroc. Ces résultats témoignent d’une croissance soutenue tout au long de l’année grâce à l’attrait continu des consommateurs pour la large gamme de voitures proposée par Opel.

Ces performances démontrent la confiance croissante des clients envers la marque et confirment l’engagement de l’importateur SMAA et du groupe Auto Hall envers l’excellence et la satisfaction client.

Abdelaziz Maalmi, DG de SMAA, se réjouit : « les résultats exceptionnels du mois de Décembre et au- delà durant toute l’année 2023 reflètent la confiance des consommateurs en la qualité et l’innovation de nos véhicules. Le réseau étendu d’Auto Hall a joué un rôle crucial dans la distribution et la promotion de la marque, renforçant ainsi notre présence et offrant une expérience client exceptionnelle. Nous sommes également fiers de notre partenariat avec le Groupe Stellantis, et déterminés à maintenir cette dynamique positive en 2024 ».

Opel introduira à partir du mois de janvier 2024 le modèle Corsa facelift, disponible en motorisation essence et diesel, un atout essentiel étant donné que Opel Corsa est le best-seller de la marque au Maroc.

Opel continue ainsi de jouer un rôle important sur le marché automobile marocain, en proposant une large gamme de véhicules répondant aux différents besoins de ses clients. SMAA (Groupe Auto Hall) maintient son engagement envers la satisfaction client et demeure prête à affronter les défis et les opportunités de l’année en cours avec enthousiasme et détermination.