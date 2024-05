LG Electronics dévoile ses innovations pour véhicules électriques à l’EVS37

LG Electronics (LG), un innovateur respecté dans le secteur de la mobilité, a participé au 37e Symposium et Exposition sur les Véhicules Électriques (EVS) au COEX à Séoul, en Corée du Sud, du 23 au 26 avril. Organisé par la World Electric Vehicle Association (WEVA), l’EVS a une histoire fière de 55 ans et a continué d’attirer les principaux fabricants, universitaires et leaders d’opinion du monde entier.

Lors de l’EVS37, sur le thème « Vagues électriques pour la mobilité future », LG a présenté ses dernières technologies et solutions pour véhicules électriques (VE), y compris les batteries, les systèmes de charge et les composants pour VE.

L’événement de cette année a accueilli plus de 600 stands, avec une participation prévue de plus de 1 500 experts en véhicules électriques et environ 250 entreprises. LG Electronics, en collaboration avec ses sociétés sœurs LG Energy Solution, LG Innotek et LG Display, a présenté une gamme de technologies de pointe dans des domaines clés de l’innovation. Cela allait des pièces et systèmes essentiels pour les véhicules électriques aux batteries et chargeurs sûrs et efficaces. Avec son portefeuille diversifié de solutions interconnectées et complémentaires, LG visait à jouer un rôle significatif dans la conduite de l’avenir de la mobilité.

Les visiteurs du stand de LG à l’EVS37 ont eu l’opportunité de découvrir le système d’info divertissement embarqué (IVI) haut de gamme de l’entreprise. Utilisant la technologie d’affichage plastique-OLED (P-OLED), le système de LG réunissait harmonieusement trois écrans – un tableau de bord, un écran d’information central (CID) et un écran pour le copilote (CDD) – pour créer un écran panoramique futuriste et élégamment incurvé. Ce système très demandé, qui intégrait également les technologies exclusives de moulage du verre courbé, de traitement de surface et de collage d’écrans de LG, se trouvait déjà dans un modèle de véhicule électrique haut de gamme d’un des principaux constructeurs automobiles mondiaux.

LG a également présenté sa plate-forme de contenu automobile (ACP) alimentée par webOS. Conçue pour améliorer l’expérience à bord, cette nouvelle plate-forme permettait aux passagers des sièges avant et arrière de profiter de contenus vidéo, de jeux et de musique de haute qualité pendant leurs trajets. Basée sur la célèbre plate-forme webOS pour les téléviseurs intelligents LG et adaptée à une utilisation en véhicule, l’ACP alimentée par webOS offrait un accès facile à une variété d’applications OTT populaires ainsi qu’un contrôle pratique et des recommandations de contenu personnalisées. Lancée à la fin de l’année dernière, la plate-forme ACP de LG avait été initialement intégrée dans les nouveaux modèles Genesis GV80 et GV80 Coupé de Hyundai Motor et Kia.

LG Magna e-Powertrain, une coentreprise entre LG et Magna, a présenté ses produits innovants au public pour la première fois lors de l’EVS37. Parmi ses offres figuraient un moteur à broches à haute vitesse de 800V capable de produire une puissance de 250kW, un onduleur SiC de 800V qui contrôlait le moteur avec l’énergie électrique provenant de la batterie, et un système de transmission IPGM de 800V intégrant un moteur, un onduleur et une boîte de vitesses.

Dans le cadre de la série de conférences et de discussions qui se sont déroulées à l’EVS37, LG a présenté ses perspectives sur les défis de la réalisation du véhicule défini par logiciel (SDV) et a introduit ses solutions technologiques pour les surmonter. Parmi les conférenciers programmés figuraient des chercheurs du laboratoire de R&D de la LG Vehicle Component Solutions Company : Hong Hyun-taek, Park Young-kyung, ainsi que le leader du business logiciel, Lee Jun-nyung. De plus, les experts en R&D de LG ont démontré comment l’entreprise développait une technologie de détection intérieure du véhicule qui améliorerait l’expérience utilisateur globale du SDV.

« En tant que leader reconnu dans les composants avancés pour véhicules, LG est ravi de dévoiler ses solutions phares au public et de partager son expertise considérable lors de l’EVS à Séoul », a déclaré Lee Sang-yong, vice-président senior du laboratoire de R&D de la LG Vehicle Component Solutions Company. Et de rajouter : « grâce à nos technologies de pointe et par le biais de collaborations stratégiques avec nos filiales et nos partenaires de l’industrie, nous continuerons à répondre aux besoins et à dépasser les attentes des OEM et des utilisateurs finaux ».