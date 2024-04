La Bourse de Casablanca clôture ses échanges dans le vert ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert mercredi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,26% à 13.281,24points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,32% à 1.077,35 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,25% à 962,02 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,40% à 1.206,76 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a augmenté de 0, 44% à 12.411,86 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est bonifié de 0,25% à 11.101,71 pts.





Sur le plan sectoriel, les indices « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+6,49%), « Distributeurs » (+2,77%) et « Electricité » (+1,56%) ont réalisé les meilleures performances.

En revanche, le secteurs « Boissons » (-4,87%), « Chimie » (-2,42%) et « Transport » (-2,28%) ont accusé les plus fortes baisses.

Les échanges ont atteint plus de 487,18 millions de dirhams (MDH), réalisés essentiellement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur BCP (173,48 MDH), Risma (100,07 MDH) et Les eaux minérales d’Oumès (48,32 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 689,97 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, Delta Holding (+6,52% à 49 DH), Ib Maroc.com (+4,45% à 34,49 DH), Sonasid (+4,43% à 873DH), Promopharm S.A (+3,61% à 975 DH) et Label Vie (+3,37% à 4.600DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Société des boissons du Maroc (-6,81% à 2 600 DH), Eqdom (-3,67% à 1 182 DH), CDM (-2,94% à 890DH), CTM (-2,73% à 642 DH) et SNEP (-2,55% à 580 DH).

S.L.