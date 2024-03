Dar Bouazza: Anfa Realties lance un appel à manifestation d’intérêt

Le groupe Anfa Realties, acteur majeur de l’immobilier au Maroc, opérant principalement dans la région de Casablanca, lance un appel à manifestation d’intérêt relatif à divers actifs.

Cet appel concerne des lots pour villas à Dar Bouazza, un terrain pour clinique, un équipement privé d’intérêt général, un terrain pour école, un lot de terrain et un local pour salle de sport.

Les dossiers de soumission peuvent être reçus par e-mail à l’adresse suivante : [email protected]. Pour toute information complémentaire, assistance ou prise de rendez-vous, merci de contacter le numéro suivent: 0522250404.

Anfa Realties s’est établie comme une référence incontournable dans la construction de résidences haut de gamme et le développement de projets immobiliers diversifiés à Casablanca. Fondé en 2006, le groupe déploie une expertise pointue dans la conceptualisation et la réalisation d’espaces qui définissent le luxe et le confort modernes.