Óscar Puente, ministre des Transports espagnol, salue l’innovation et l’inclusion chez Alsa Maroc

Le Ministre des Transports et de la Mobilité Durable d’Espagne, Óscar Puente, a effectué une visite au siège de Alsa à Casablanca le 5 mars 2024. Au cours de cette visite, qui s’est inscrite dans le cadre de la première mission officielle du Ministre au Maroc, il a été reçu par Alberto Pérez, directeur général de Alsa Maroc, accompagné des membres du comité de direction de Alsa à Casablanca.

En plus de découvrir les infrastructures et installations de Alsa à Casablanca, la visite été l’occasion pour le ministre de mieux connaitre les activités de l’entreprise, rencontrer ses femmes et ses hommes et découvrir ses actions à fort impact, notamment en matière de sécurité et réduction de la sinistralité, la diversité et l’encouragement du recrutement et de la promotion des femmes et la formation continue du capital humain.

Au terme de cette visite, le ministre Espagnole a publié un message sur son profil sur le réseau social X (Anciennement Twitter) disant : « aujourd’hui à Casablanca, nous avons visité les installations de Alsa. Un exemple de projet social, inclusif et de haute qualité. Une source de fierté pour l’Espagne. 220 femmes conductrices. Une initiative défiant les stéréotypes et favorisant l’autonomisation et l’avancement des femmes ».

Hoy en Casablanca visitamos las instalaciones de @Alsa_autobuses . Un ejemplo de proyecto, social, inclusivo y de alta calidad. Orgullo para España. 220 conductoras. Rompiendo clichés y apostando por hacer avanzar a la mujer. https://t.co/19RctjaRi1 pic.twitter.com/eIukslHusZ — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 5, 2024

Rappelons que Alsa, entreprise leader du secteur du transport urbain, opère au Maroc depuis 1999 et emploie 6.000 personnes réparties sur 6 villes du Maroc à savoir Marrakech, Tanger, Agadir, Khouribga, Rabat et Casablanca. Avec une flotte de plus de 1.700 bus, Alsa transporte plus de 300 millions de voyageurs et voyageuses par an.