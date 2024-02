Alsa Maroc favorise l’éducation avec de nombreuses actions

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Éducation, Alsa Maroc, opérateur de transport urbain dans 6 villes du Royaume, rappelle son engagement pour l’éducation qui est un droit fondamental et un catalyseur pour le développement individuel et collectif.

ALSA Maroc reconnaît l’importance de contribuer activement à l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la qualité de l’apprentissage au Maroc. Depuis plusieurs années, l’opérateur met en place plusieurs initiatives pour soutenir l’éducation et sensibiliser autour de la cause éducative.

Des bourses d’excellence pour encourager la réussite universitaire

En 2022, Alsa a lancé le programme d’octroi de bourses d’excellence. Initié dans le but de soutenir les bacheliers ayant obtenu les meilleures notes au baccalauréat, parmi les enfants des collaborateur.trice.s des différents sites d’ALSA Maroc, ce programme vise à les encourager à poursuivre leurs études universitaires et à exceller dans leurs résultats et parcours académiques. Ancré dans l’objectif annuel de récompenser les 10 lauréats les plus brillants, chaque heureux élu bénéficie d’une bourse d’excellence sous la forme d’une prime de 10 000 Dhs. A ce jour, Alsa a honoré 20 lauréats, représentant fièrement les diverses villes où ALSA opère.

Une sensibilisation précoce à la sécurité routière à travers un programme éducatif

Afin de façonner un avenir éducatif sûr et prospère, Alsa Maroc a fondé l’École de la Sécurité Routière à Marrakech, inaugurée le 18 février 2019. Le programme d’éducation vise à former les élèves de CM2 et de la sixième année des écoles publiques et privées, en les sensibilisant aux risques de la circulation et en promouvant des comportements responsables sur la route dès leur plus jeune âge. Les formations, menées par des formateurs dédiés, sont soutenues par une approche attentive et un processus de formation assidu.

En contribuant ainsi à créer un environnement plus sûr pour tous, ce programme a bénéficié à 9 352 élèves, dont 4 752 filles et 4 600 garçons, entre 2019 et 2024. 50 101 proches des bénéficiaires ont également été sensibilisé.e.s à la sécurité routière.

7afilat Al Ma3rifa : la bibliothèque mobile pour la promotion de la lecture chez les plus jeunes

En 2021, à Casablanca, Alsa a lancé l’initiative du « Bibliobus ». Il s’agit d’un bus aménagé en bibliothèque mobile, en partenariat avec l’Association Bénévoles AL AMAL, destiné aux élèves des écoles primaires, situées dans des quartiers périphériques de Casablanca. Le « Bibliobus » donne accès gratuit aux enfants, âgés entre 6 à 11ans, à une panoplie de livres et leur donne l’opportunité de partager des moments de lecture, de coloriage et de jeux éducatifs. Avec plus de 20 écoles partenaires de 7afilat Al Ma3rifa, cette initiative a bénéficié à près de 7000 élèves contribuant ainsi à promouvoir la lecture et l’éducation dans la région.

Un programme de formation continue destiné aux collaborateur.trice.s

Alsa propose également à ses collaboratrices et collaborateurs un programme de formation continue et du développement des compétences. Ce programme leur permet de renforcer leurs aptitudes et d’élargir leurs connaissances de manière constante.

Les formations sont accessibles à tous les départements de Alsa, allant des RH aux Opérations. Elles couvrent une multitude de thèmes et de cycles tels que la prévention des accidents, l’amélioration de l’expérience client, les finances et la fiscalité, les normes ISO et la préparation aux audits et la gestion de stock et magasinage et bien d’autres encore. En 2023, plus de 1000 collaborateur.trice.s ont bénéficié de ces formations.

Un Programme de Mentoring pour une montée en compétence accélérée

Parallèlement, Alsa a lancé en 2023 la première édition de son Programme de Mentoring. Ce programme ambitionne d’accélérer le développement personnel et professionnel des jeunes talents et de les accompagner pour monter en compétences au sein de l’entreprise. Supervisée par un consultant international spécialisé en transformation et leadership, cette initiative a permis à 9 jeunes talents « Mentis », issus des différents sites et métiers de Alsa Maroc, de bénéficier de l’assistance personnalisée de 9 responsables seniors agissant en tant que « mentor », sur une période de 6 mois.