Le CAD et SCB Cameroun ensemble pour l’émancipation entrepreneuriale féminine

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank et la Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB Cameroun) ont organisé, les 22 et 23 février, la deuxième édition de la mission multisectorielle du programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneures Stand Up For African Women Entrepreneurs (SUFAWE), autour du thème « Entrepreneuriat féminin : Accélérateur de croissance inclusive ».

Cette édition, tenue sous le parrainage et avec la présence effective de Achille Bassileken III, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Économie Sociale et de l’Artisanat du Cameroun, s’est articulée autour de plusieurs temps forts :

une plénière avec plus de 200 chefs d’entreprise;

une Master Class animée par d’éminentes personnalités;

une session de rencontres BtoB avec plus de 200 mises en relation dans les secteurs des Transports & Logistique, de l’agro-industrie, du BTP, des Energies et de la Distribution.

Dans son mot de bienvenue, Alexandre Beziaud, Directeur Général de SCB Cameroun, a souligné que « ce programme SUFAWE Cameroun traduit la volonté de SCB Cameroun de poursuivre son accompagnement du développement de l’économie camerounaise et en particulier les femmes entrepreneures, véritable force motrice de notre société ».

Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank a rajouté : « ce programme grandit ici au Cameroun, terre de l’entrepreneuriat féminin par excellence. Près de 500 femmes entrepreneures en sont membres directement depuis 2022 et ont rejoint le réseau du Club Afrique Développement ».

Au cours de cette cérémonie, Nelly Chatue Diop, CEO de EJARA, a reçu le troisième trophée SUFAWE pour son parcours exceptionnel et son engagement au service de la création de valeurs partagées. Elle rejoint les deux ambassadrices SUFAWE, Kate Fotso, PDG de Telcar, Cocoa (SUFAWE2019), et Nathalie Bitho, Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie Togo (SUFAWE2023).

« Si Mama Kate (NDLR) : Kate Fotso- l’a fait, alors je peux le faire », a témoigné le récipiendaire durant la Master Class sur le Thème « Entrepreneuriat féminin : Accélérateur de croissance inclusive » aux côtés des ambassadrices SUFAWE, Kate Fotso et Nathalie Bitho ; Une séance exceptionnelle de partage d’expérience qui a marqué les esprits.

Les formations sur les « Enjeux d’adaptation de l’agriculture camerounaise » et sur « Entrepreneuriat et Trade », brillamment assurées par Riad Balaghi de la Fondation Initiative AAA – Adaptation de l’Agriculture Africaine-, et Sanaa Drissi Alami – Directrice du Trade Finance, FI & Correspondent Banking, groupe Attijariwafa bank, ont donné l’occasion aux participants d’identifier des opportunités effectives de collaboration et d’investissement entre opérateurs économiques.