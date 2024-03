30 ans de succès : Citroën Jumper, l’innovation au service des professionnels

Le 30ème anniversaire du Citroën Jumper est l’occasion de célébrer une saga exceptionnelle dans le monde des utilitaires. Depuis 1994, le Jumper a su évoluer pour répondre aux besoins des professionnels, offrant robustesse, praticité et innovation.

Héritier des emblématiques TUB et Type H, le Jumper a toujours été un partenaire de confiance pour les artisans et les grandes flottes, garantissant la sérénité des conducteurs et la performance des entreprises.

L’intelligence de conception du Citroën Jumper se reflète dans sa capacité à tirer profit de chaque mètre cube de volume de chargement, à accepter une charge utile de référence et à offrir une grande variété de configurations. Aujourd’hui, une nouvelle génération de Jumper est lancée, résolument moderne avec des motorisations thermiques, électriques et bientôt hydrogène efficientes, une connectivité complète et des aides à la conduite de dernière génération.

Depuis près de 100 ans, Citroën accompagne tous les professionnels avec une gamme de véhicules utilitaires robustes, innovants et adaptés à leurs besoins spécifiques. Le Jumper, qui fête son 30ème anniversaire, incarne cette longue tradition d’engagement envers les entreprises, offrant plus de style, de connectivité et de praticité. Avec une nouvelle jeunesse et un lancement en cours, le Citroën Jumper reste plus innovant que jamais, prêt à relever les défis des entreprises modernes.