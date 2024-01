Sport en Afrique : rentabiliser le spectacle !

La CAN 2023 qui se tient actuellement en Côte d’Ivoire est un indicateur fort de la métamorphose qui s’opère dans le sport en Afrique. En plus du spectacle qui est au rendez-vous, c’est le côté business qui devrait également suivre dans un proche avenir.

Le constat est unanime : C’est la meilleure Coupe d’Afrique des Nations de football qui est en train de se dérouler sous nos yeux en Côte d’Ivoire. Aussi bien en termes de spectacle que d’organisation. Un événement majeur qui s’inscrit dans une nouvelle dynamique de développement prise par le football africain depuis quelques années. En effet, le récent exploit du Maroc au Mondial 2022 a aussi contribué à donner des ailes au sport africain. En plus de l’engouement renforcé pour le ballon rond, c’est désormais l’ensemble de l’écosystème sportif africain qui se remet à rêver d’une véritable renaissance. Une renaissance sportive en termes de résultats, mais aussi de business. Car il faut le souligner, en Afrique, le business du sport représente un potentiel et un véritable gisement d’opportunités.

0,5% du PIB africain

Il demeure toujours très difficile de quantifier le poids du sport dans l’économie africaine, en raison de la difficulté de réunir des données fiables et disponibles, mais, selon les chiffres véhiculés par différentes études, on estime que la contribution du sport au PIB africain dépasse à peine 0,5% du PIB africain. On est encore très loin des 1.000 à 1.200 milliards d’euros que représente le business du sport dans le PIB mondial (2%). Et quand on parle d’univers du sport sur le continent, cela touche aussi bien le marché de transferts de joueurs professionnels à la commercialisation des produits de sport. «Sachant que sur le continent, l’activité informelle est fortement développée. Il y a par exemple des contributions des Etats et entreprises en nature qui ne sont pas comptabilisées, comme par ailleurs les donations et autres provenant de mécènes», note Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA).



Moteur économique

Aujourd’hui, toute la question consiste à savoir comment développer et rentabiliser le sport africain. Et sur ce point, les avis ne manquent pas. Et tous sont unanimes sur un point : Il faut rendre le sport africain attractif d’abord, la rentabilité suivra. «La rentabilité dépend de la possibilité que vous avez d’attirer ceux qui ont les moyens d’y investir. Et ces investisseurs sont en premier lieu, les spectateurs. Soit en présentiel, soit par l’intermédiaire des chaînes de télévision. Cela est fondamental», observe le professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste en droit du sport. Dans une récente étude menée dans plusieurs africains sur le business du sport continental, le cabinet Mazars et l’ASCI (African Sports & Creative Institute), en étaient arrivés à plusieurs conclusions et recommandations, parmi lesquelles : «faire du sport de masse un moteur pour l’économie du sport». Pour de nombreux professionnels, cela revient, entre autres actions, à miser à la fois sur les sports nationaux ou traditionnels de chaque pays, en les modernisant et en les marketant, afin de tirer profit des particularités locales africaines. En même temps, les sports mondialement partagés et les plus pratiqués dans le monde doivent faire l’objet d’une professionnalisation obligatoire.



Trois priorités

Tout cela suppose d’abord de «créer un environnement juridique, fiscal et économique propice à l’investissement dans le sport», poursuit l’étude de Mazars et ASCI. Dans ce contexte, d’autres pas importants consistent à innover dans l’offre commerciale. In fine, pour l’ensemble des acteurs de la famille du sport, trois grandes priorités sont à mettre en œuvre, afin de rentabiliser le business du sport sur le continent : faire de la formation et de la production de données fiables un préalable ; réinventer la gouvernance du sport et lui donner un cadre des affaires propices ; sans oublier de promouvoir le sport comme un produit commercial, tout en innovant dans les modèles économiques. Selon Mazars et ASCI, c’est à ce prix que le business pourra accompagner le succès sur le terrain des sportifs africains.

Amadou Gallo Fall

Président de la Basketball African League (BAL)

«C’est important que l’Afrique ait cette ligue professionnelle, comme la Basketball African League (BAL). Nous voulons travailler avec les autorités publiques et privées, pour voir la multiplication d’infrastructures sportives qui vont pouvoir accueillir des évènements de niveau mondial».

Mohsen Abdel Fattah

Directeur général de l’African Sports & Creative Institute

«Aujourd’hui, les sponsors n’investissent pas davantage dans les sports africains parce qu’ils ont l’impression que leurs dirigeants connaissent mal leurs fans et du coup que les dirigeants ne les aident pas vraiment à valoriser leurs marques auprès des fans».

Eyong Enoh

Ancien footballeur professionnel

«Il faut retourner à la base, inculquer aux plus jeunes que le sport est un business au-delà des efforts en termes d’équipements et d’infrastructures».

Abdellah Benahmed / Les Inspirations ÉCO