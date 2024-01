Le Skies by Kenzi Tower Hotel s’offre un relooking

Le Kenzi Tower Hotel a annoncé la réouverture de son restaurant lounge Le Skies, après une rénovation complète.

« Tout a changé, à l’exception de la vue exceptionnelle qui continue d’émerveiller nos invités. Une nouvelle ère s’ouvre, mêlant élégance, modernité, convivialité et divertissement au sommet de Casablanca », fait-on savoir.

« Le Skies offre une atmosphère chaleureuse et décontractée, agrémentée d’animations live, de DJ résidents et de moments divertissants pour enrichir vos sorties », indique-t-on.

Niché au 27ème étage, le restaurant propose le déjeuner de 12h à 15h et le dîner de 19h

à 23h. Une nouvelle carte élaborée par des chefs talentueux, mettant en avant des saveurs culinaires du monde, est à découvrir.

« Au 28ème étage, de 15h à 1h, notre bar lounge vous attend avec des tapas succulentes, des plats raffinés et bien plus encore. Un mixologiste talentueux sera à votre service pour préparer des cocktails exquis, fusionnant habilement animation et innovation », lit-on dans le communiqué.

Que ce soit pour une soirée romantique, un déjeuner d’affaires ou une soirée entre amis, le Skies promet un éventail d’occasions captivantes.

S.L