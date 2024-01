Networking à Casablanca: un afterwork festif dédié aux cadres supérieurs

CasaExpats, référence du networking d’élite à Casablanca, organise son prochain afterwork, le 8 février prochain, à l’hôtel Casablanca. Ce rendez-vous connectera notamment managers, directeurs et cadres supérieurs pour échanger et réseauter dans une ambiance festive et décontractée.

Orchestré par Slimane Touimi-Benjelloun, Ambassadeur de CasaExpats, cet afterwork incontournable est une occasion pour les décideurs et mangers supérieurs de la capitale économique pour développer et élargir leur réseau tant professionnel que personnel. Pour y participer, il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur : https://fv9zyop6vsb.typeform.com/to/parvyV7O

Un afterwork premium

Comme le décrit son ADN : « Promoting work-life harmony among like-minded professionals », CasaExpats oragnise, depuis sa création en 2016, des afterworks premium haut-standing pour amplifier le réseautage entre résidents étrangers et Marocains.

Les participants de l’afterwork du 8 février seront enchantés par l’ambiance feutrée procurée par le cadre luxueux de l’hôtel Casablanca. Un afterwork qui sera animé par un Dj professionnel et qui connaitra l’organisation d’une tombola avec plusieurs cadeaux de marque de marque à la clé (tableaux signés, machines à café, chocolats de luxe, …). En outre, un open-bar exclusif est prévu.

Opportunité propice

Chaque afterwork organisé par CasaExpats constitue un événement exclusif, offrant des opportunités de réseautages de haut niveau, notamment nouer des contacts avec des agents diplomatiques et consulaires, connexion avec des décideurs étrangers de haut niveau, … . En outre, les participants pourront bénéficier de plusieurs avantages comme des mentions dans la presse, et établir un partenariat avec la Fondation JADARA, œuvrant pour l’inclusion socio-économique des jeunes défavorisés au Maroc.

Sponsoring avantageux

Le sponsoring des événements de CasaExpats présente une panoplie d’avantages et de services corporate, notamment la promotion de vos produits / services sur site le jour J, affichage de votre logo dans les supports communication (presse écrite et web, réseau sociaux, …), mise à disposition d’espaces pour votre Branding, Pass VIP pour vos collaborateurs, coupons Wellness (yoga, brunch, séances de méditation, … ), réductions Team Building (www.thegamifiers.net), réductions Voyages (www.dreamawake.live), et possibilité de partenariat à des projets sociaux. Pour devenir sponsor, il suffit d’envoyer votre demande explicative par mail à : [email protected].