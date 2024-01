MTA 2023 : Essaouria remporte le prix de « meilleure destination touristique » au Maroc

Lors de la cérémonie des Morocco Tourism Awards qui s’est tenue au Fairmont La Marina Rabat Salé Hotel, Essaouira a été honorée en remportant le titre convoité de la meilleure destination touristique au Maroc en 2023. La distinction a été reçue par Andre Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Redwane Khanne, Président du Conseil du Tourisme d’Essaouira.

Cette reconnaissance témoigne des efforts soutenus de la ville et de ses acteurs clés dans le secteur du tourisme, ainsi que de la vision stratégique du Conseil du Tourisme d’Essaouira. L’implication de Andre Azoulay, en tant que représentant de Sa Majesté, souligne l’importance accordée par les plus hautes instances du pays au développement et à la promotion du tourisme local.

Au cours de l’année 2023, Essaouira a enregistré une croissance remarquable de 41 pour-cent en taux d’occupation annuel, ainsi qu’un taux de croissance de 87 pour-cent en terme de trafic aérien par rapport à l’année 2022, démontrant l’attrait croissant de la ville en tant que destination touristique. Cette performance exceptionnelle a été rendue possible grâce à l’ouverture de nouvelles lignes de transport aérien, favorisant l’accessibilité et facilitant le flux de visiteurs.

Redwane Khanne, Président du Conseil du Tourisme d’Essaouira, souligne sa gratitude envers tous les professionnels du tourisme qui ont contribué à ce succès. Il met en évidence l’importance du travail d’équipe et de la collaboration étroite entre les acteurs locaux pour maintenir cette dynamique positive. Les efforts conjoints des professionnels du tourisme d’Essaouira ont été salués, et il a été souligné qu’ils continueront à travailler main dans la main pour assurer le développement continu de la ville en tant que destination de premier choix.

Essaouira, avec son mélange unique de charme historique, de culture vibrante et de paysages époustouflants, est désormais officiellement reconnue comme la meilleure destination touristique au Maroc. Cette distinction renforce la position d’Essaouira sur la scène internationale du tourisme et offre une base solide pour une croissance continue dans les années à venir.