Crowdfunding au Maroc : l’AMMC publie un guide explicatif

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a publié un nouveau guide consacré au cadre régissant le financement collaboratif (Crowdfunding) au Maroc.

Une démarche qui rejoint les actions de l’Autorité dans l’accompagnement des intervenants du marché, visant à leur faciliter la compréhension du dispositif légal et réglementaire régissant les différents instruments financiers disponibles sur le marché des capitaux.

Ce guide présente ainsi une synthèse des principales interrogations relatives au fonctionnement du financement collaboratif au Maroc, ses opérateurs, et les régulateurs qui contrôlent cette activité et ce, sur la base des dispositions légales et réglementaires prévues par les textes en vigueur.

La publication du guide fait suite à la mise en ligne, en septembre dernier sur le site internet de l’AMMC, d’un portail dédié au financement collaboratif par l’intermédiaire duquel les personnes intéressées par le sujet peuvent prendre attache avec l’AMMC pour toute demande d’informations sur le dispositif ou sur le processus d’agrément.

Le guide sur le cadre régissant le financement collaboratif au Maroc est disponible sur le site internet de l’AMMC.