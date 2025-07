REIM Partners investit plus d’un milliard de dirhams dans le premier OPCI dédié à la santé

Agréé par l’AMMC et lancé en décembre 2023 par REIM Partners, Syhati Immo SPI est le premier OPCI grand public dédié aux actifs immobiliers de santé au Maroc. Moins de 18 mois après sa création, Syhati Immo SPI affiche une valorisation de plus d’un milliard de dirhams à fin juin 2025, avec un portefeuille de 8 établissements de santé représentant une capacité litière d’environ 1.000 lits à travers 7 villes du Royaume.

Syhati Immo SPI accompagne le développement d’une offre de soins de proximité avec des actifs

loués au Groupe Akdital au titre de contrats de bail long terme. Après Casablanca, avec la Clinique

Atfal et l’Hôpital Privé Ain Sebaa, l’OPCI a mené avec succès le développement de cinq

établissements à Essaouira, Errachidia, Dakhla, Guelmim et Benguérir, dans un délai moyen de 12

mois par projet. Son portefeuille s’est récemment enrichi avec l’acquisition de la Polyclinique

Internationale de Laayoune.

Cet OPCI a réussi à atteindre son ambition d’avoir un impact positif sur les communautés en offrant

une qualité de soin de proximité aux populations et en intégrant une démarche durable : 4 de ses

actifs ont bénéficié d’une certification environnementale EDGE/EDGE Advanced par la SFI

(Banque Mondiale).

Le succès de Syhati Immo SPI repose sur la confiance et le soutien de ses investisseurs et partenaires, parmi lesquels figurent Akdital, Al Ajial Holding, Aradei Santé, CMR O Stone SPI-RFA, Farah Maghreb et Immorente Invest. Ce programme ambitieux dédié à la santé au Maroc a pu être concrétisé grâce à une levée de fonds dépassant un milliard de dirhams, réalisée par REIM Partners, auprès d’investisseurs institutionnels marocains et internationaux.