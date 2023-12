Epargne: comment obtenir un cadre fiscal plus intéressant ? (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé la table ronde (Le Cercle des ÉCO) sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?» Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions. Extrait.

Karim El Hnot souligne l’importance de prendre en compte plusieurs facteurs dans la décision d’épargner et d’investir, notamment le temps disponible, l’horizon d’investissement et la liquidité des produits. Il met en avant l’intérêt de définir un profil d’investissement adapté à chaque personne, en prenant en considération sa situation financière, ses dettes, ses responsabilités familiales et son âge. Cette approche personnalisée permet de trouver le bon équilibre entre risque et rendement.