L’épargne, une nécessité ou un luxe ? La réponse de Omar Lahlou (VIDEO)

Le journal Les ÉCO a organisé la table ronde (Le Cercle des ÉCO) sur le thème «Placements financiers: quelle stratégie d’investissement privilégier ?» Karim El Hnot, directeur général de SogéCapital Gestion, Faiçal Zahlane, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des activités développement commercial et marketing, Ahmed Arharbi, directeur des opérations marchés à la Bourse de Casablanca, et Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société générale Maroc, ont répondu à nos questions. Extrait.

Omar Lahlou, directeur délégué du marché patrimonial chez Société Générale Maroc, souligne l’importance de l’épargne en tant que nécessité pour réaliser divers projets de vie, tels que l’éducation des enfants, l’acquisition de biens immobiliers et la préparation aux aléas de la vie. Il souligne également la nécessité d’adapter le niveau d’épargne aux capacités de chaque individu, en définissant des stratégies et des priorités pour atteindre les objectifs financiers. «L’épargne est indispensable.

Cependant, le montant à épargner dépend des capacités financières de chaque individu. De plus, il est essentiel de mener un travail de définition avec chaque personne, afin de déterminer leurs stratégies, leurs priorités et leurs objectifs, et ainsi les orienter vers les solutions les plus appropriées pour les atteindre», explique Lahlou.