Fayçal Bennouna : “Notre parcours client est entièrement digitalisé”

Fayçal Bennouna

Directeur du pôle commercial & communication

C’est la deuxieme année consécutive que la CGI remporte ce prix. La société continue de mettre en place son Plan stratégique Intégré «Cap Excellence», qui met les clients au cœur de ses préoccupations.

Quels sont les éléments clés qui ont contribué à votre succès en tant que Lauréat du service client de l’année pour la deuxième fois consécutive ?

La CGI remporte pour la deuxième fois consécutive le prix Elu Service Client de l’Année, Catégorie Promotion Immobilière Haut Standing ! C’est en effet, une distinction qui vient confirmer tous les efforts déployés par nos équipes, pour la satisfaction de nos clients et conforte notre positionnement de promoteur immobilier de référence, qui œuvre pour le développement de projets structurants et innovants. À la CGI, nous avons poursuivi la mise en œuvre du Plan stratégique Intégré «Cap Excellence», qui incarne la volonté forte de mettre nos clients au cœur de nos préoccupations, en concevant des programmes adaptés à leurs besoins, dans le respect de nos engagements en termes de délai et de qualité. Dans ce sens, nous avons renforcé les services proposés à nos clients, tout en fluidifiant le parcours client, qui est depuis quelques années, entièrement digitalisé. Nous avons également pris en considération les observations émises lors de l’édition 2023 et nous avons été à l’écoute des attentes de nos clients.

Comment votre entreprise maintient-elle des normes élevées de service client et quelles initiatives spécifiques ont été mises en place au cours de l’année écoulée ?

La CGI accorde, depuis toujours, une place particulière à sa relation avec ses clients. Le suivi de la satisfaction client est une priorité. Ainsi, le baromètre de satisfaction est l’un des dispositifs essentiels permettant d’évaluer et d’améliorer la perception de la qualité de l’expérience client. De plus, la généralisation de la VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour la commercialisation de tous ses projets, l’élaboration d’un référentiel technique pour la construction ainsi que la certification HQE de ses projets témoignent de l’engagement de la CGI envers ses clients et sa volonté d’offrir un produit et un service de qualité.

En quoi l’obtention de ce titre impacte-t-elle votre approche future en matière de service client et vos relations avec les clients ?

Cette distinction confirme la volonté de la CGI et son engagement fort de consolider la satisfaction de ses clients, et, par conséquent, de renforcer son image de marque comme étant une entreprise citoyenne qui met le client au centre de ses intérêts. L’année 2024 s’inscrira dans la continuité de cette volonté et se déclinera à travers une série d’actions et de projets à mener par la CGI, et qui permettront d’anticiper et de répondre au mieux aux besoins et attentes les plus exhaustives de nos clients.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO