PMI s’unit à Yassine Morabite pour le lancement d’IQOS ILUMA au Maroc

Dans un monde où la tradition et l’innovation se croisent pour redéfinir l’excellence, Philip Morris International (PMI) est fière d’annoncer sa collaboration avec l’artiste marocain de renom, Yassine Morabite. Ce partenariat est un hommage vibrant à la richesse de l’art et de la culture afro-amazigh et vise à offrir aux fumeurs adultes une expérience révolutionnaire avec le lancement au Maroc de la nouvelle version de la technologie de tabac chauffé IQOS ILUMA.

PMI, en quête constante d’innovation, reconnaît dans l’art marocain une source intarissable d’inspiration. En s’associant à un artiste qui incarne avec brio la fusion entre l’authenticité culturelle et la modernité stylistique, PMI aspire non seulement à honorer l’héritage artistique afro-Amazigh, mais aussi à marquer un tournant dans l’expérience du tabac chauffé eavec IQOS ILUMA. Ce dispositif avant-gardiste est conçu pour les fumeurs adultes qui autrement continueraient à fumer.

C’est dans ce contexte que Yassine Morabite, le visionnaire de la mode marocaine, apporte sa touche unique. Sa maîtrise de l’art de la couture, enrichie par une profonde compréhension de l’âme marocaine, promet de transformer les dispositifs IQOS ILUMA en véritables œuvres d’art, alliant fonctionnalité et esthétique.