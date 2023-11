Solution PON d’Entreprise : ZTE remporte un prix

ZTE remporte le prix de la «Solution PON d’Entreprise la Plus Innovante» pour sa solution Light Campus à Network X 2023. ZTE déploie la solution tout optique Light Campus 10G, offrant 1.000 Mbps aux bureaux et permettant un accès simultané de 200 Mbps pour tous les employés dans le parc de bureaux de la montagne Jiangjun.

Le prestigieux prix de la Solution PON d’Entreprise la Plus Innovante a été attribué à ZTE pour sa solution révolutionnaire Light Campus à Network X 2023 qui s’est tenu à Paris, en France. Dans la ville de Nankin, le parc de bureaux de la montagne Jiangjun, une installation complète accueillant plus de 6.000 employés, nécessitait un accès cloud aux bureaux gigabit pour tous les membres du personnel. La solution tout optique Light Campus 10G de ZTE a fourni une connectivité de 1 000 Mbps aux bureaux et a pris en charge un accès simultané de 200 Mbps pour chaque employé. Cette solution garantit une couverture haut débit sans faille, une fibre pour un accès multiple, une gestion de réseau polyvalente, une maintenance et des mises à niveau de service à la demande dans les scénarios de campus d’entreprise, établissant finalement un campus numérique fiable et intelligent.

Comparée au réseau de commutation Ethernet traditionnel, la solution Light Campus de ZTE offre des réductions significatives des coûts d’équipement et de câblage, ainsi que de consommation d’énergie. Grâce au déploiement entièrement en fibre, elle satisfait aux exigences futures de service, prend en charge la connectivité en fibre à divers appareils, et permet des mises à niveau de la bande passante sans changer le support de transmission, entraînant des coûts de maintenance réduits et des économies d’OPEX substantielles.

La réalisation de ce prix prestigieux par ZTE souligne l’expertise technique et l’innovation considérables de l’entreprise dans le domaine des applications de réseaux PON d’entreprise. Les Network X Awards 2023, organisés par Informa, une organisation internationale de premier plan spécialisée dans les événements, les services numériques et les connaissances académiques, visent à honorer les réalisations, l’ingéniosité et l’excellence au sein de l’industrie des télécommunications. Network X combine 5G World, BBWF (Broadband World Forum) et Telco Cloud, unissant à la fois les marchés fixes et mobiles sous un même toit.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO