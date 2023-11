LG brise les frontières de l’infodivertissement automobile avec webOS

LG Electronics (LG) a annoncé qu’elle appliquera son système d’infodivertissement embarqué comprenant webOS for Automotive, la plateforme de contenu automobile de l’entreprise aux nouveaux modèles Genesis de Hyundai Motor Group (Hyundai Motor Company, Kia corporation, Genesis).

Le 31 octobre, LG a accueilli Hyundai Motor Group (Hyundai) et YouTube lors d’une cérémonie à Los Angeles, aux États-Unis, pour célébrer l’introduction de webOS for Automotive dans la marque de luxe de Hyundai, Genesis, et pour discuter de collaborations visant à améliorer l’expérience de divertissement à bord des véhicules.

Les nouveaux modèles Genesis de Hyundai sont équipés d’un système d’infodivertissement qui tire pleinement parti de webOS for Automotive. Les passagers des sièges avant et arrière peuvent désormais regarder confortablement le contenu haute définition qu’ils apprécient habituellement sur leur smartphone ou leur téléviseur, dans le respect des règles de conduite et de sécurité. Les écrans d’infodivertissement peuvent diffuser du contenu avec la qualité sonore immersive que Genesis a conçue.

Cette collaboration est remarquable car elle marque le premier dévoilement par LG de sa plateforme de contenu automobile. LG a lancé webOS pour l’automobile afin d’étendre à la route les expériences et les services uniques qu’elle offre à ses clients. S’appuyant sur la popularité et la commodité éprouvées de webOS, qui a atteint des ventes cumulées de 200 millions sur le marché des téléviseurs intelligents, l’entreprise a développé une nouvelle version pour les véhicules afin que les conducteurs et les passagers puissent profiter d’un large éventail de services over-the-top (OTT), y compris YouTube, dans un environnement optimisé de l’habitacle.

Toujours à la pointe de l’innovation sur le marché de l’infotainment, LG améliore constamment l’expérience des conducteurs et des chauffeurs en s’appuyant sur la technologie et les connaissances approfondies qu’elle a accumulées au fil des décennies dans les domaines de la télévision et de l’électroménager.

Avec webOS pour l’automobile, les clients peuvent confortablement profiter de la variété de contenu disponible sur les téléviseurs à la maison dans leur véhicule. Il s’agit d’une expérience de mobilité différenciée qui apporte plus de valeur à la vie sur la route en étendant leur espace de vie à leur véhicule.

« Grâce au développement technologique basé sur le SDV, les gens peuvent confortablement profiter de divers contenus vidéo dans leurs véhicules », a déclaré Kwon Hae-young, vice-président de l’Infotainment Development Center de Hyundai Motor Group. « Nous continuerons à développer notre collaboration avec les principales sociétés de contenu mondiales afin d’offrir à nos clients des expériences embarquées plus diversifiées et de meilleure qualité.

« LG s’engage à introduire les solutions automobiles les plus avancées, y compris webOS for Automotive, car nous nous efforçons d’améliorer l’expérience des conducteurs et des passagers tout en répondant aux diverses demandes des constructeurs automobiles », a déclaré Eun Seok-hyun, président de LG Vehicle component Solutions Company.

Sur la base d’une compréhension approfondie des clients et de leurs espaces de vie, LG a tenu une conférence de presse à l’IAA Mobility 2023 à Munich, en Allemagne, en septembre, où le PDG de LG, William Cho, a partagé le point de vue de l’entreprise et présenté sa vision de l’industrie de la mobilité future sous le thème « Taking Life’s Good on the Road » (Prendre le bien de la vie sur la route).