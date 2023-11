Sébastien Nicolas: “Nous constatons beaucoup d’intérêt et de curiosité pour la marque”

C’est un géant chinois de l’automobile qui a effectué récemment son come-back sur le marché marocain après une première «parenthèse désenchantée» entre 2009 et 2014. Geely y a lancé deux modèles pour débuter, le SUV compact essence Coolray et le crossover 100% électrique Geometry C. Dans cet entretien, Sébastien Nicolas, directeur général de Geely au Maroc, explique que d’autres lancements suivront très prochainement. Il dévoile, par ailleurs, les contours de sa stratégie de conquête. Mode Sun Tzu enclenché.

Quelle stratégie avez-vous définie pour que le second chapitre de Geely au Maroc soit plus engageant que le premier ?

Nous avons mis en place une stratégie solide pour assurer le succès de Geely au Maroc. Notre plan de développement repose sur quatre piliers : un réseau de distribution étendu, une qualité de service de référence, un plan produit diversifié et une communication ciblée. Nous nous engageons à offrir des produits de haute qualité issus du groupe Geely, et une expérience client unique au Maroc. Avec Bamotors Maroc nous avons prouvé que nous étions en mesure d’apporter un niveau de satisfaction très élevé à nos clients. Nous resterons dans cette continuité.

Comment comptez-vous travailler l’image de Geely sur le marché marocain ?

Nous constatons beaucoup d’intérêt et de curiosité pour la marque sur les premières semaines d’exercice. Il y a un travail d’information à faire, mais le ressenti sur le produit est excellent, notamment à l’issue des test-drives. Les véhicules proposent un niveau de qualité tout à fait exceptionnel. Pour nous assurer une image irréprochable, nous mettons l’accent sur la qualité de service qui s’articulera autour des fondamentaux suivants : une garantie de 6 ans ou 200.000 km avec assistance, une centrale de distribution de pièces de rechanges mutualisée avec les autres marques de Bamotors Maroc, la formation commerciale et technique de nos équipes, ainsi qu’une solution digitale unique au Maroc, qui facilitera la vie de tous nos futurs clients, notamment grâce à l’application Geely Maroc, disponible sur Android et IOS, qui facilite la prise de rendez-vous et permet de suivre l’historique des interventions après-vente et des factures. Nous sommes déterminés à gagner la confiance des consommateurs marocains.

Quels modèles rejoindront au sein de vos showrooms les deux premiers membres du line-up marocain de Geely, le Coolray et le Geometry C ?

Nous sommes ravis de vous annoncer que d’ici 2024, nous prévoyons d’avoir un total de sept modèles essence, hybride et électrique dans notre gamme. Un troisième modèle sera lancé dès la fin du mois de novembre 2023.

Vous démarrez vos activités au sein d’une demi-douzaine de showrooms et vous annoncez de nouvelles ouvertures prochainement. Quelles villes disposeront de points de vente Geely à l’avenir ? Et quelle taille de réseau visez-vous ?

D’ici fin 2023, nous aurons des points de vente Geely dans six villes, dont trois à Casablanca, ainsi qu’à Meknès, El Jadida et Tétouan. Notre objectif est de couvrir 90% du marché national d’ici septembre 2024. Nous continuerons d’élargir notre réseau pour mieux servir nos clients.

Envisagez-vous d’importer d’autres marques du groupe à l’avenir ?

Nous sommes actuellement concentrés sur le lancement de Geely. Notre priorité est de faire de Geely une réussite au Maroc.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO