Barid Al-Maghrib célèbre la Journée Mondiale de l’Alimentation avec un timbre spécial

Le Groupe Barid Al-Maghrib a lancé, en coordination avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts (MAPMDREF) et la Représentation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Maroc, une émission spéciale de timbre-poste commémorant la Journée Mondiale de l’Alimentation, célébrée le 16 octobre de chaque année.

Une cérémonie de dévoilement a eu lieu le mardi 17 octobre 2023 à Rabat, en présence du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, du Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, et du Représentant de la FAO au Maroc, Jean Senahoun.

Cette année, la journée mondiale de l’alimentation est placée sous le thème « l’eau c’est la vie, l’eau nous nourrit – Ne laisser personne de côté ». L’objectif est de mettre l’accent sur l’eau en tant que fondement de la vie et de l’alimentation, et de sensibiliser le monde entier à l’importance d’une gestion avisée de cette ressource précieuse.

Ce timbre-poste vient enrichir la collection consacrée par Barid Al-Maghrib à la thématique de la nutrition. On peut citer, à titre d’exemple, l’«Année internationale des fruits et légumes» en 2021, le « Congrès International sur la Nutrition » en 1992, l’«Opération un million d’hectares de Blé tendre » et la « Lutte contre la faim (F.A.O) » en 1986, la « Journée Mondiale de l’Alimentation » en 1984, «Touiza» en 1983, « Journée mondiale de la nutrition » en 1982 et« Lutte contre la faim » en 1963.