Samsung dévoile son nouveau téléviseur QLED Q80C 98 pouces

Samsung, leader mondial du marché des téléviseurs pour la 17e année consécutive, annonce le lancement du nouveau téléviseur QLED Q80C 98 pouces sur le marché marocain.

Le téléviseur idéal pour plonger au cœur de l’action

Dernier-né des téléviseurs XXL de Samsung, le 98Q80C bénéficie des avantages offerts par la technologie QLED de Samsung. Les images sont lumineuses et les couleurs certifiées PANTONE sont naturelles et précises, pour un rendu plus vrai que nature. La technologie Quantum Dot couvre en effet l’ensemble du spectre colorimétrique, avec un milliard de nuances de couleurs.

Pour garantir une expérience ultime, l’IA (Intelligence Artificielle) optimise la qualité d’image sur un écran très grande taille grâce à l’upscaling, de réduction de bruit, d’amélioration de la netteté et des contrastes. En complément, le processeur Neural Quantum Processor 4K, couplé à l’intelligence artificielle et au deep learning, permet d’afficher les contenus en 4K UHD, quelle que soit la source. Le processeur analyse également chaque zone de l’image pour ajuster avec précision le rétroéclairage Full LED et sublimer chaque détail grâce à la technologie Local Dimming. Les détails sont plus précis et les contrastes plus profonds. Ces derniers sont par ailleurs renforcés par la compatibilité HDR10+, qui sublime chaque scène, dans les zones sombres de l’image comme dans les plus lumineuses.

Entouré d’un cadre fin et élégant, le design SuperSlim ultra-fin du Q80C s’intègre parfaitement dans n’importe quelle maison. Mais l’expérience immersive ne serait pas complète sans un son convaincant. Nonobstant la finesse du téléviseur, le son est d’une grande qualité. Grâce à la technologie Dolby Atmos intégrée, vous pouvez profiter de vos programmes préférés avec un son de cinéma 3D. Le système OTS (Object Tracking Sound) de Samsung vous permet de vraiment ressentir l’action, le son se déplaçant en fonction de l’action à l’écran. Q-Symphony synchronise le téléviseur et le son en parfaite harmonie, pour un son ultime à 360 degrés.

Tous vos favoris en un seul endroit

Tous les téléviseurs Samsung 2023 sont dotés de Samsung Smart Hub, une interface utilisateur intuitive qui rend tous vos divertissements accessibles depuis un seul endroit.

Les utilisateurs ont accès à la plupart des applications de streaming (Netflix, Disney+, Prime Vidéo, TOD, Shahid, etc.) dès l’écran d’accueil. Le téléviseur leur suggère également des contenus en fonction de leurs goûts et de leurs habitudes de visionnage.

Le Mode Ambient quant à lui permet au 98Q80C de s’intégrer à la perfection dans tous les intérieurs. Une fois en veille, il affiche une œuvre d’art ou une photo pour se fondre dans le décor.