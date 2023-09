Réformes des BMD : alliances pour un développement durable au Sud

Les 11 et 12 septembre 2023, le Policy Center for the New South (PCNS) basé à Rabat et le Center for Global Development (CGD) à Washington organisent un séminaire de haut niveau axé sur les perspectives du Nouveau Sud sur les réformes des banques multilatérales de développement, intitulé « High-Level Seminar on Perspectives of the Global South on MDB Reform ». L’objectif étant de formuler des recommandations concrètes pour améliorer l’efficacité des banques multilatérales de développement (BMD) dans le financement du développement.

Dans un monde marqué par des défis de plus en plus complexes et interdépendants, tels que les pandémies ou le changement climatique en passant par l’incertitude financière, le monde entre dans une ère de « polycrises », caractérisée par une multiplicité de chocs auxquels les pays du Sud sont les plus exposés. Pour faire face à ces crises, des approches innovantes, des efforts collaboratifs et des réformes importantes au sein des BMD sont nécessaires.

Alors que des dialogues de réforme sont en cours dans les institutions telles que la Banque mondiale et dans plusieurs BMD régionales, il est cependant impératif — pour embrasser une perspective holistique et inclusive — de prendre en considération diverses perspectives d’experts, de décideurs politiques et de parties prenantes du Nouveau Sud. Cela garantit aux initiatives de développement, en particulier celles façonnées par et pour le Sud, y compris l’Afrique, d’être adéquatement représentées et abordées.

Composé de sessions publiques et de sessions fermées, le séminaire réunira plus de 150 experts issus des sphères politique, académique et des think tanks, mettant fortement l’accent sur les voix du Nouveau Sud. Apporteront leur expertise 60 panélistes de 25 nationalités différentes. Parmi les éminentes personnalités, prendront part à cet événement Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l’Économie et des Finances ; Zainab Ahmed, ancienne ministre des Finances, du Budget et de la Planification nationale du Nigeria ; Anna Bjerde, Directrice générale des opérations à la Banque mondiale ; Iyabo Masha, Directrice du G-24 ; Bajabulile Tshabalala, Vice-Présidente principale de la Banque africaine de développement ; et Amadou Hott, Envoyé spécial pour l’Alliance pour l’Infrastructure Verte en Afrique, ancien ministre de l’Économie, de la Planification et de la Coopération du Sénégal.

Cette initiative vise à non seulement favoriser les échanges, mais également à orienter des idées de grande valeur au sein des discussions dynamiques portant sur la réforme des BMD. Un thème qui occupera une place importante dans le débat des prochaines Réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI, qui se tiendront dans les semaines à venir à Marrakech, au Maroc.