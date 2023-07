Dans un monde en constante évolution, innover s’avère difficile. Le géant technologique sud-coréen, Samsung, maintient le cap pourtant, en révolutionnant le domaine de la téléphonie mobile. La compagnie est en train de renverser la donne avec sa série de smartphones pliables. Détails.

Samsung a lancé 5e édition de sa série de foldables, à savoir les Galaxy Flip 5 et Galaxy Fold 5, ce 26 juillet. La compagnie ne lésine pas, surtout que le lancement mondial se fera cette fois dans son propre terrain ; l’Unpacked 2023 se tiendra à Séoul, où le monde de la Tech est attendu à cette occasion.

Le Flip 5, plus compact, plus puissant

L’événement met en avant le Flip 5, qui propose de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran extérieur entièrement revisité, avec un format jamais vu auparavant sur ce type de terminal. Il est dorénavant possible d’interagir avec plus de fluidité sur la dalle extérieure, permettant de gérer son contenu et d’effectuer diverses tâches. Autre particularité, les applications ont été développées spécifiquement pour être adaptées au nouveau ratio d’affichage, un travail réalisé en collaboration avec Google. L’écran intérieur n’a rien à envier pour sa part, avec un affichage toujours plus intéressant en termes de contraste et de couleurs. Celui-ci est d’ailleurs parfaitement adapté pour différentes actions, notamment la consommation de contenu vidéo et de gaming, car oui, le tout est propulsé par un processeur SnapDragon 8 Gen 2, qui permet d’avoir des performances inégalées. Le terminal est capable d’assurer un rendement sans latence, pouvant faire tourner des applications et des jeux assez gourmands en ressources. De plus, le terminal est doté d’une puce neuronale, qui lui permet de s’adapter aux besoins des utilisateurs selon leur comportement.

Galaxy Fold 5, la grâce à l’état pur

L’on ne peut parler du Flip 5 sans parler de son grand frère, le Fold 5. La phablette propose, une fois de plus, un écran qui met en avant tout le savoir de Samsung en matière d’écrans pliables. Il est à noter que le constructeur a revu la charnière utilisée dans ces deux terminaux, de façon à ce que celle-ci n’occupe plus beaucoup d’espace et maximise le ratio de l’écran, tout en s’adaptant au mieux aux mains des utilisateurs.

En effet, la nouvelle charnière ne souffre plus du handicap qui faisait que les smartphones pliables de la compagnie avaient un vide, pouvant résulter dans une accumulation de poussière, où l’incrustation d’objets pouvant endommager l’écran interne. Aujourd’hui, Samsung est l’un des pionniers à avoir proposé ce type d’écran, où l’on voit de moins en moins la séparation au milieu des smartphones pliables. Cela dit, la bête est propulsée aussi par le même processeur, qui lui offre la capacité de mener différentes tâches simultanément. L’on peut maintenant ouvrir jusqu’à 4 applications en même temps, sans que le terminal n’en souffre. La caméra intérieure est presque invisible, ce qui permet de profiter pleinement des capacités visuelles de la phablette une fois celle-ci déployée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Flip 5 et Fold 5 sont un alliage parfait de flexibilité, performance et style. Ce sont là bien plus que de simples smartphones, car ils tracent le chemin pour l’avenir du segment des terminaux pliables, mettant en avant le savoir-faire de Samsung et ses partenaires en la matière.