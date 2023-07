Stellantis et Samsung SDI lancent une deuxième usine de production de batteries aux USA

« En créant cette coentreprise avec Stellantis l’an dernier, nous avons posé des bases solides pour marquer notre présence en Amérique du Nord, » a déclaré Yoon-ho Choi, Président de Samsung SDI. « Cette seconde usine va nous permettre d’accélérer notre déploiement sur le marché américain et aidera Stellantis à faire avancer le passage des États-Unis à l’ère du véhicule électrique grâce à des produits dotés des plus hauts niveaux de sécurité et de qualité. »