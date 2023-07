2e édition du DS Art Talents : l’appel à candidature est ouvert

Devant le succès de la première édition de DS Art Talents, concours artistique ayant permis à DS Automobiles de tisser des liens forts avec le microcosme marocain de la peinture et de la photographie, le constructeur français a remis le couvert. Elle a lancé le 22 juin dernier un appel à candidature pour la deuxième édition de cet événement. Les artistes-peintres et les photographes intéressés ont jusqu’au 23 juillet prochain pour déposer leur dossier de candidature en ligne, à l’adresse suivante : www.dsautomobiles.ma/appel-a-candidature-2eme-edition-ds-art-talent/. Seul pré-requis : être Marocain résident.

Un jury présidé par l’artiste-peintre Mohammed Mourabiti et composé de quatre autres membres, à savoir les créatrices de contenu Khadija Dinia et Sofia Benbrahim, le breakdancer et photographe Yassine Alaoui Ismaili et le designer Hicham Lahlou, procédera à un premier écrémage en sélectionnant dix candidats. Ces heureux élus seront chargés de créer des œuvres d’art autour d’un thème soumis par DS Automobiles. Les noms des vainqueurs de l’édition 2023 de DS Art Talents seront dévoilés lors de la cérémonie des DS Awards. Ils remporteront un cash prize de 20.000 DH, verront leurs œuvres exposées à la DS Gallery et deviendront les petits protégés de la marque, comme l’ont été Ilyass Baha et Naoual Bazzi, lauréats de la première édition de DS Art Talents. Ces derniers ont bénéficié du soutien, du mentorat de la marque française et du très talentueux Mohammed Mourabiti.

DS Automobiles annonce une surprise pour pimenter la deuxième édition de cette campagne de RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Un petit coup de théâtre qui sera dévoilé à la communauté DS Maroc lors de la deuxième étape du concours. «Stay tuned», autrement dit !

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO