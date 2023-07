Investissement: la méthode Attijariwafa bank (VIDEO)

TABLE RONDE. L’investissement est un acte complexe qui nécessite un accompagnement de qualité pour minimiser les risques tout en maximisant les chances de succès. Zoom sur l’offre d’accompagnement d’Attijariwafa bank.

«Investir sans être accompagné, c’est comme naviguer en haute mer sans boussole ni carte». Autant dire que l’accompagnement est essentiel pour atteindre ses objectifs financiers. Investir, c’est prendre des risques. Mais avec un bon accompagnement, on peut minimiser ces risques et maximiser les chances de succès.

En effet, l’accompagnement est la clé de voûte de l’investissement. Il permet de bénéficier de l’expertise d’un professionnel, de comprendre les mécanismes du marché et d’investir en toute sécurité. C’est donc le chemin qui mène à la réussite de l’investissement. Il consiste en un suivi personnalisé, un conseil avisé et une expertise pointue. Tout ceci pour insister sur le fait que l’investissement est un art qui nécessite une connaissance approfondie du marché et des techniques d’analyse.

Sans accompagnement, on peut facilement se perdre et faire des erreurs coûteuses. Et ce n’est pas parce que la nouvelle Charte de l’investissement annonce des évolutions majeures dans l’acte d’investir qu’il serait désormais possible de se passer des précieux conseils et de l’accompagnement d’experts. En la matière, l’approche du groupe Attijariwafa bank mérite d’être analysée.

L’institution financière a mis en place plusieurs parcours pour les investisseurs, notamment pour les Marocains du monde investisseurs, où un certain nombre de plateformes et de canaux sont offerts pour les accueillir et les informer sur les opportunités de business, ainsi que les mécanismes qu’offrent les programmes de l’État.

«Attijariwafa bank met également en relation ces investisseurs avec ses partenaires, tels que les CRI, les Chambres de commerce, les fédérations et les incubateurs», explique Karim Idrissi Kaitouni, directeur exécutif en charge du marché des entreprises au sein d’Attijariwafa bank.

Toujours dans cette même dynamique, la banque a développé une approche sectorielle qui met en avant un certain nombre de secteurs stratégiques, moteurs de la croissance économique du pays, tels que l’automobile, l’agro-business, la logistique et le textile. Autre chantier en cours de développement, visant cette fois-ci la fluidification du financement des chaînes d’approvisionnement, la Supply chain finance, destinée à accompagner les fournisseurs dont les structures sont fragiles. C’est ainsi que Attijariwafa bank est en cours de finalisation d’un service dans le cadre des écosystèmes donneurs d’ordre fournisseurs.