Bloomberg New Economy Gateway Africa : Leila Benali, une voix marocaine engagée en faveur de la transition énergétique (VIDEO)

La première édition africaine du Bloomberg New Economy Gateway Africa, qui s’est tenue récemment, a mis en lumière la transition énergétique en tant que thème central. Parmi les participants à cet événement d’envergure, la présence remarquée de la ministre Leila Benali a permis de mettre en avant les actions entreprises par le Maroc dans le domaine de la transition énergétique, ainsi que d’engager des discussions avec des spécialistes sur les innovations en matière de financement et de réglementation.

Leila Benali, ministre engagée dans le développement durable et la transition énergétique, a été une actrice clé de cette conférence de deux jours. Son engagement en faveur de l’environnement et de l’adoption de solutions énergétiques durables a été salué par les participants, qui ont apprécié son expertise et sa vision dans ce domaine.