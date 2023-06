Véhicules d’occasion : révolutionne le marché avec Otoclic

Première plateforme automobile indépendante, sécurisée et transparente au Maroc, spécialisée dans le marché du véhicule d’occasion, Otoclic a été fortement présent dans le salon Avito Expo. Son objectif est de contribuer à la structuration de ce marché fortement caractérisé par l’informel.

En activité depuis moins d’un an, Otoclic a su se frayer une place de choix dans le marché de l’occasion. L’entreprise propose un processus d’achat et vente de véhicules d’occasion, entièrement sécurisé et fluide, un large éventail de véhicules sélectionnés et triés au volet.

La plateforme se base sur un business model performant. Elle dispose d’un showroom de plus de 3500 m² situé au Bd My Slimane à Casablanca, et ambitionne d’ouvrir d’autres points de ventes dans d’autres villes du royaume dans un avenir proche.

Par ailleurs, Otoclic se base aussi sur un site web qui garantit un parcours en ligne complet aux clients désireux de se procurer un véhicule d’occasion. Le site facilite ainsi l’achat à distance avec une transparence totale. Les véhicules exposés sont tous certifiés par des experts qualifiés et sont également reconditionnés. La plateforme propose aussi un service après vente et une garantie pour les véhicules vendus. Le client peut même être remboursé s’il n’est pas satisfait de son véhicule.