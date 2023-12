Sporticar par Stellantis : une offre révolutionnaire pour les voitures d’occasion au Maroc

Stellantis, l’un des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité mondiaux, annonce le lancement au Maroc de Spoticar, son label dédié aux véhicules d’occasion.

Lancé en 2019, Spoticar s’impose déjà comme l’un des leaders mondiaux du véhicule d’occasion, thermique, hybride et électrique, avec plus de 850.000 véhicules vendus dans le monde en 2022.

Ce lancement au Maroc s’inscrit pleinement dans le cadre du plan Dare Forward 2030 de Stellantis, dont l’un des objectifs est de préserver la liberté de mouvement pour tous, en offrant aux clients particuliers et aux entreprises un parcours simplifié dans l’acquisition de véhicules d’occasion, indique un communiqué du groupe automobile.

Stellantis &You Casablanca (ex. Motor Village Bouskoura) sera le premier point de vente Spoticar à partir de ce mois de décembre 2023, suivi d’un déploiement progressif dans les principales villes du Royaume, apprend-on.

« Spoticar propose un choix multimarque de véhicules sélectionnés, expertisés et préparés par les spécialistes de nos réseaux Stellantis, offrant aux clients un accès à une offre plus large de véhicules et de services », précise-t-on.

Spoticar offre également une garantie allant jusqu’à 12 mois, la possibilité d’essayer le véhicule avant l’achat, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au Maroc, des offres de reprises toutes marques formulées en moins de 2 heures, des financements avantageux, et un accompagnement dans toutes les démarches administratives.