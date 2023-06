Hanane Lboukili évoque le « pay as you go » pour les entreprises (VIDEO)

TABLE RONDE. Par nécessité ou par opportunisme, de plus en plus d’entreprises et d’individus adoptent le cloud de confiance pour stocker, gérer et partager leurs données. Mais au fait, qu’est-ce que c’est ? Éléments de réponse.

Pour Hanane Lboukili, Sr. Security & Compliance Regional Lead, Middle-East & Africa- at AWS, «le cloud c’est la mise à disposition de différentes ressources informatiques, allant du computing ou services de base de données ou autres types de services accessibles à la demande via internet et où le client paie uniquement ce qu’il consomme ». Les détails en vidéo.